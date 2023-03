Baschetbaliștii gorjeni, încrezători înainte de ultimele două deplasări: ,,Putem obține victoriile”

CSM Târgu Jiu evoluează astăzi în Vrancea, pe terenul formației CSM Focșani. Partida contează pentru etapa a 7-a din Grupa 11-18. Gorjenii mai au două deplasări înainte de play-out și sunt încrezători că pot obține două succese. Pivotul american Randall Brumant a vorbit la conferința de presă premergătoare întâlnirii. Centrul echipei noastre este optimist că trupa gorjeană va atinge maximul de formă înaintea play-out-ului. ,,Suntem mulțumiți că avem două victorii din ultimele trei meciuri și mergem cu încredere la Focșani. Vrem să ne clasăm cât mai bine înaintea play-out-ului și suntem motivați. Pentru mine a fost destul de greu la început să mă adaptez, dar acum lucrurile au intrat pe făgașul normal. Oamenii sunt calzi și primitori. Am avut câteva reglaje de făcut pe parte baschetbalistică, dar în ultima perioadă îmi găsesc locul mai ușor în echipă. Am înțeles cât de cât baschetul european și, cu siguranță, urmează lucruri mult mai bune. Echipa este mult mai legată, este o chimie bună, atât în teren, cât și în afara terenului. Asta se vede, circulația mingii este mai bună, fiecare își găsește punctele forte și sperăm ca împreună să ne atingem obiectivul. Cu siguranță putem obține două victorii din ultimele deplasări. Să nu uităm că am pierdut acasă cu Focșani în prelungiri. Am făcut câteva greșeli care ne-au costat meciul, dar, atâta timp cât vom juca împreună, ca o echipă, putem învinge ambele oponente”, a declarat Brumant. Antrenorul Kresimir Basic vrea ca alb-albaștrii să arate aceeași determinare de care au dat dovadă în faza a doua a competiției. De asemenea, croatul își dorește ca oaspeții să comită cât mai puține greșeli. ,,Este un meci foarte important, nu neapărat în ceea ce privește poziția în clasament, ci pentru spiritul echipei, pentru provocările care vin și pentru cum ne exprimăm în teren. Vrem să fim mai buni de la meci la meci. Luăm lucrurile pas cu pas. Ne gândim acum doar la acest meci, iar principalul obiectiv este să jucăm cât se poate de bine. Dacă vom juca așa cum trebuie, vom reuși să obținem și victoria. Nu ne uităm neapărat la clasament, în această parte a campionatului, orice echipă este periculoasă, mai ales când se ajunge la meciurile din play-out. Important pentru noi este ca echipa să joace mai bine, ceea ce se întâmplă în ultimul timp, însă avem nevoie, încă o dată, să eliminăm acele minute dezastruoase, pe care le-am avut meci de meci. Pentru prima dată, după mult timp, avem tot lotul complet. Este foarte important însă să mergem acolo cu capul limpede, să fim concentrați la ceea ce avem de făcut și să fim pregătiți pentru orice”, a punctat Basic. CSM Focșani – CSM Târgu Jiu începe la ora 17.00.

