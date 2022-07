Baschet: România, în Grupa F a precalificărilor

Naţionala masculină de baschet a României şi-a aflat adversarele din faza secunda a precalificărilor Campionatului European – FIBA Eurobasket 2025. Tricolorii au fost repartizaţi în Grupa F alături de Portugalia, Bulgaria şi Cipru. Tragerea la sorţi a avut loc, săptămâna trecută, la Munchen. Meciurile din faza a doua a precalificărilor se vor juca în august 2022, noiembrie 2022 şi februarie 2023. România s-a calificat după ce a câştigat grupa B din prima fază, în care au fost angrenate 10 echipe naţionale. La startul acestei faze de precalificări sunt prezente 12 echipe, 6 dintre ele provenind din precalificarile pentru Cupa Mondială şi 6 din prima faza a precalificărilor FIBA Eurobasket 2025. Câştigătoarele celor trei grupe se vor califica în preliminariile FIBA EuroBasket 2025, alături de Cipru, echipă co-organizatoare a competiţiei. FIBA a mai anunţat că echipele care nu vor câştiga una din cele trei grupe, vor avea o ultimă şansă de calificare în faza următoare, urmând să se alăture echipelor rămase din prima faza a precalificărilor. Acestea vor juca într-un al treilea tur de precalificări.

Lotul selectat de Dragan Petricevic pentru următoarea acțiune a naționalei îi cuprinde pe: Emanuel Cățe (U-BT Cluj-Napoca),Radu Vîrnă (CS Dinamo București), Tudor Gheorghe (CSM CSU Oradea),Lucas Tohătan (CSO Voluntari), Marcu Badiu (Rapid București), Patrick Richard (U-BT Cluj-Napoca), Luca Vasile (CSA Steaua București),Bogdan Nicolescu (CSM CSU Oradea),Mihai Măciucă (FC Argeș Basketball), David Vida (CSO Voluntari),Nandor Kuti (U-BT Cluj-Napoca),Rolland Torok (CSO Voluntari),Ștefan Grasu (CS Dinamo București), Bogdan Țîbîrnă (SCM U Craiova), Alexandru Olah (Rapid București), Dragoș Diculescu (Landstede Hammers Zwolle).

Programul naţionalei

Fereastra 1

25 August, vs Portugalia (Acasă)

28 August, vs Bulgaria (Deplasare)

Fereastra 2

10 Noiembrie, vs Cipru (Deplasare)

13 Noiembrie, vs Portugalia (Deplasare)

Fereastra 3

23 Februarie, vs Bulgaria (Acasă)

26 Februarie, vs Cipru (Acasă)

