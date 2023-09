Baia de Fier, promovată pe Netflix de jurnalistul britanic Charlie Ottley

Platforma Netflix a început să difuzeze săptămâna trecută, mai precis din 20 septembrie, sezonul doi din seria de documentare ,,Flavours of Romania”, realizat de jurnalistul englez Charlie Ottley. În noul sezon, cinefilii pot vedea, alături de alte locații din țara noastră, și frumusețea locurilor autentice, a portului și a oamenilor din zona localității Baia de Fier, din județul Gorj.

Localitatea Baia de Fier prin frumusețile sale (natură, oameni, locuri) este promovată în cadrul episodului Oltenia din seria ,,Flavours of Romania”, sezonul doi, care a început să ruleze pe Netflix din data de 20 septembrie. Vădit îndrăgostit de România, jurnalistul englez Charlie Ottley dedică în acest documentar, fiecărei regiuni din țara noastră, câte un episode, iar printre minunățiile din țara noastră pe care cinefilii le pot urmări se află și frumusețea zonei Baia de Fier. ,,La finalul episodului Oltenia, Charlie Ottley poposește la Baia de Fier, vizitează Peștera Muierilor și rămâne fascinat de experiența trăită în hamacele suspendate la 200 de metri deasupra solului, experiență care concurează cu priveliștea oferită de Șura Haiducilor. Și pentru că oamenii din Baia de Fier sunt ospitalieri, jurnalistul britanic se lasă sedus gastronomic de preparatele locale. Nu vrem să vă dezvăluim mai multe, vrem să invităm să descoperiți ce locuri a vizitat acesta în Baia de Fier și pe această cale să vă provocăm să-i urmați pașii”, se arată pe pagina de Facebook ,,Visit Baia de Fier”.

În episodul dedicat Olteniei și, implicit, comunei Baia de Fier, sunt prezentate atracții locale autentice, iar printre unitățile de cazare care apar în peliculă sunt Conacul Olarilor și Ograda Bunicilor din această localitate. Lansarea oficială a serialului de documentare despre frumuseţile României a avut loc săptămâna trecută, la Şirnea, satul din județul Brașov în care Charlie s-a stabilit alături de soţia sa româncă. „Am văzut ţara asta şi am simţit-o evoluând, cu toate peisajele ei naturale, cu toată cultura şi oamenii. Dar încă mă surprinde”, le-a declarat Charlie Ottley jurnaliștilor români, la lansarea noului sezon din „Flavours of Romania”.

Izabella Molnar