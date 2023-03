Autorul accidentului mortal de pe trecerea de pietoni de la Prefectura Gorj, cu alcoolemie de 1,77 g ‰, poate conduce liniștit, cu dezlegare de la judecători!

Magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu au finalizat cercetarea judecătorească în cazul lui Iulius Cristinel Lupulescu, cel care a ucis, băut fiind, pe 20 martie, anul trecut, o femeie pe trecerea de pietoni din fața Prefecturii Gorj și l-a rănit grav pe soțul acesteia. Judecătorii i-au aplicat trei pedepse: 2 ani și 8 luni pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpa, un an şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpa, un an pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar pedeapsa rezultantă a fost de 3 ani și 6 luni închisoare, în regim de detenţie, însă nu i-au interzis nici măcar o zi să mai dețină permis de conducere, deși, la momentul accidentului avusese o alcoolemie de 1,77 g ‰.

În urmă cu exact un an, pe 20 martie 2022, Iulius Cristinel Lupulescu, inspector în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a accidentat mortal o femeie în vârstă de 57 de ani și l-a rănit grav pe soțul acesteia, chiar pe trecerea de pietoni din fața Prefecturii Gorj.

Lupulescu a condus un autoturism Toyota RAV4, în mașină aflându-se fiul său minor și o altă persoană, iar la momentul accidentului, ora 13:32, conform rezultatului aparatului etilotest, avea o îmbibație alcoolică de 0,78 mg/l. Ulterior, la ora 13:50, potrivit buletinului de analiză toxicologică nr. 307/587, îmbibația alcoolică era de 1,77 g ‰. Mai mult, autoturismul acestuia avea inspecția tehnică periodică expirată. Miercuri, 15 martie 2023, magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu i-au aplicat trei pedepse, 2 ani și 8 luni pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpa, un an şi 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpa, un an pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar pedeapsa rezultantă a fost de 3 ani și 6 luni închisoare cu executare. Din pedeapsa aplicată i-a fost dedusă durata reținerii, a arestului preventiv şi a arestului la domiciliu, mai exact de la data de 20 martie 2022, până la data de 20 august 2022. O parte din aceste luni, pe timpul cât a fost în arrest la domiciliu, Lupulescu a avut dezlegare de la judecători să meargă la serviciu, adică la DSVSA.

Tot cu dezlegare de la judecători, Lupulescu poate conduce liniștit pe drumurile publice, deoarece sentința nu prevede o interdicție în acest sens. Avocatul Paul Lospa, de la Casa de Avocatură Lospa Lawyers, cel care a reprezentat familia persoanei decedate în acest dosar a rămas surprins că hotărârea instanței nu face referire la nicio interdicție în acest caz privind deținerea dreptului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice.

,,Am cerut și, în mod rezonabil ar fi trebuit admis, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de art. 66 alin. (1) lit. i) C.pen. – dreptul de a conduce vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, pe o perioadă de 5 ani, pentru preîntâmpinarea unei conduite similare, însă hotărârea nu spune nimic de așa ceva, iar omul va avea permis în buzunar”, a precizat avocatul Lospa.

Claudiu Matei