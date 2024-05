Prins băut la volan

Un șofer din Novaci, oprit în trafic de polițiștii gorjeni, este cercetat penal deoarece s-a urcat băut la volan.

„La data de 14 mai a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat un bărbat, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 67 C Novaci, iar în urma testării cu aparatul etilometru, a rezultat o alcoolemie de 0,78 mg./litru, alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.