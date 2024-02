Andrei Dragu a ajuns la FCU: ,,Nu voi avea probleme de acomodare”

Gorjeanul Andrei Dragu (24 de ani) va evolua la FCU Craiova. Fost junior la Pandurii, cu care a câștigat Cupa României la nivel juvenil, iar apoi fotbalist de bază la Viitorul Târgu Jiu (2018-2021), Dragu s-a transferat în Bănie de la FC Botoșani. Fotbalist polivalent, gorjeanul poate evolua în ambele benzi ale terenului, atât în defensivă, cât și la mijlocul terenului. ,,Totul a început să prindă contur după meciul lui FC Botoșani cu UTA. Am primit un mesaj de la fiul domnului Adrian Mititelu, agentul meu Leonid Istrati a avut și el un rol foarte mare la realizarea acestui transfer, dar totul s-a clarificat și s-a realizat abia atunci când am discutat cu domnul Adrian Mititelu senior. Îi mulțumesc pe această cale pentru șansa pe care mi-o oferă la FCU și vreau să vă spun că merg în Bănie să lupt pentru titularizare. Nu m-am născut titular. Voi munci la antrenamente și voi intra să joc când este nevoie de mine. Nu am un post anume preferat. Eu pot să joc acolo unde este nevoie de mine pe pozițiile de fundaș stânga, mijlocaș stânga sau mijlocaș dreapta. Am jucat de mai multe ori împotriva lui FCU. Am jucat și pe timpul în care ne-am întâlnit în Liga 2. Atunci eram la Pandurii. Nu voi avea probleme de acomodare cu noii mei colegi. Vin la FCU cu inima deschisă și cu gândul că voi pune umărul la rezultate cât mai bune”, a spus Dragu pentru editie.ro. În acest sezon, la FC Botoșani, Dragu a prins 18 meciuri în campionat și cupă, și a dat o pasă decisivă. Este cotat la 350.000 de euro.

Cătălin Pasăre