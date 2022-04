A nins în nordul județului. La Rânca se schiază ca la Crăciun!

Chiar dacă am trecut în a doua jumătate a lui aprilie și mai e un pic până la Paști, zăpada nu se dă dusă de pe meleagurile Gorjului. Iarna a revenit ieri în forță în mare parte din satele din zona de nord a județului, la munte ningând mai ca în perioada sărbătorilor de iarnă. La Rânca se poate schia în voie, dar, la baza muntelui, la Novaci și în localitățile învecinate, oamenii nu sunt atât de bucuroși că a venit iarna din nou.

Acest episod s-a suprapus cu înflorirea pomilor, ceea ce face ca peste câteva luni să rămânem fără fructele care ar fi trebuit să se formeze acum. În loc de vreme bună și albine pentru polenizare, pomii fructiferi au avut parte de zăpadă. „Am trăit 85 de ani până acum, dar n-am prins de Paști o așa vreme. Mai ningea primăvara, dar nu când erau pomii înfloriți. Păi vă dați seama că la zarzări, la cireși, la caiși nu se mai leagă rodul că dacă e zăpadă pe flori cine să mai facă polenizarea. Nu va fi bine. Acum să sperăm că o să scape via întreagă pentru că acolo mugurul e încă mic”, a spus un gorjean în vârstă. Un vecin de-al său era cu gândul la temperaturile negative prognozate inclusiv pentru joi dimineața. „Ninsoarea asta va fi cum va fi pentru că nu a fost atât de rece ca să pice floarea, poate mai rămâne ceva și pentru a lega rod, dar mai complicat va fi cu gerul. Se aude că o să fie temperaturi cu minus joi dimineața și acolo cred că vor apărea problemele. Noi suntem sub munte aici, iar dacă sus e vreme urâtă să simte și la noi în sat”, a spus un localnic.

Sus în munte ieri pe zi erau și minus 5 grade Celsius, iar ninsoarea a fost una abundentă, cel puțin în prima parte a zilei. Proprietarii de cabane și pensiuni au trebuit să își caute lopețile pentru a face pârtie către porțiunea de Transalpina ce traversează stațiunea. „Așteptăm turiști acum de Paști, dar ne pregătim de parcă ar veni Crăciunul. Dacă nu dăm zăpada la o parte nu au oamenii pe unde să intre. A nins de vreo 30 de centimetri, ceea ce e mult pentru aceasrtă perioadă, dar sunt porțiuni unde a nins și mai mult. Nu mai așteptam atâta zăpadă, dar e bună pentru cei care vor veni aici de Paști”, a spus reprezentantul unei pensiuni. Pe principala pârtie din stațiune administratorul a început pregătirea acesteia pentru cei care vor dori să schieze în zilele următoare.

Ratrakul, utilajul care tasează zapada de pe pârtie, a avut ieri din plin de lucru, la fel ca și drumarii. Aceștia au ieșit cu utilajele pe șosea încă din cursul nopții pentru că de data aceasta nu a mai nins doar în Rânca, ci pe întreg sectorul de drum de Transalpina dintre Novaci și stațiune. Ca să mențină șoseaua circulabilă, drumarii au folosit mai multe utilaje, la fel ca în plină iarnă, după cum a menționat Sandu Florea, administratorul firmei care se ocupă de deszăpezirea drumurilor naționale din județ. „Începând cu orele 3.30 ninge abundent după cum se poate vedea. Noi am ieșit cu 4 utilaje pe drum, acționăm cu 3 unimoguri pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil, iar alte utilaje împrăștie material antiderapant pentru ca drumul să fie bun pentru circulație”, a transmis Florea.

Utilajele de deszăpezire vor fi păstrate în Râncă încă vreo câteva săptămâni pentru că luna viitoare vor începe să curețe Transalpina de zăpadă și stânci pentru a o redeschide traficului spre Obârșia Lotrului. Dar până atunci vor mai trece câteva săptămâni, timp suficient pentru încă un eventual episod nou de iarnă la Rânca.

Gelu Ionescu