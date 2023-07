A amestecat vinul cu țuica și s-a urcat la volan. Cum l-au prins polițiștii!

Un pensionar din municipiul Motru a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce a fost prins băut la volan. El a fost dat pe mâna poliției chiar de un șofer care circula în spatele lui.

Fapta s-a petrecut la începutul lunii octombrie a anului trecut. „În actul de sesizare s-a reţinut că, la data de 04.10.2022, orele 17,20, cu ocazia unui control în trafic, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Motru, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că pe DJ 671 B circula inculpatul (…) conducând autoturismul marca VW Touran, sub influenţa alcoolului”, potrivit rechizitoriului.

În fapt, un conducător auto a fost cel care i-a alertat pe polițiști. El a observat că în fața sa circulă un șofer care pendula între cele două benzi de circulație și mergea cu cel mult 40 km/h. „În zona relantoarelor de la (…) a observat un echipaj de poliție, căruia i-a efectuat semnal că acel conducător auto are probleme de sănătate sau este băut, acesta fiind oprit cu semnal regulamentar”, potrivit anchetatorilor.

Tras pe dreapta, șoferul a recunoscut că în acea zi a consumat vin roșu de țară și un litru de țuică. După ce a terminat de făcut țuica la cazan la reședința sa de lângă Motru, bărbatul s-a urcat la volan, pentru a ajunge acasă, însă a fost oprit de poliție.

Pentru că mirosea a alcool, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de 1,68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la spital, pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte. Analizele au relevat alcoolemii de 4,25 g %o şi 3,85 g %o.

Deși a regretat fapta și are cazierul curat, bărbatul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de doi ani. În plus, bărbatul va trebui să muncească 80 de zile în folosul comunităţii.

„Fapta a fost săvârşită cu intenţie, inculpatul conducând vehiculul, deşi cunoştea că a consumat băuturi alcoolice în cantităţi mari”, a motivat instanța. Sentința pronunțată săptămâna trecută nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

I.I.