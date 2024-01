Zajkov are încredere în noul său antrenor: ,,Lucrăm foarte mult cu mingea”

Revenire importantă în defensiva Ştiinței în această iarnă. Gjoko Zajkov (28 de ani) s-a recuperat după accidentarea suferită la echipa națională și este gata să joace pentru Universitatea în 2024. Stoperul macedonean este cu echipa în Antalya și spune că a depășit perioada grea. Patru luni a stat departe de teren fundașul Craiovei. ,,Sunt foarte fericit că am revenit. Am reușit să fac antrenamente cu coechiperii mei, sunt foarte bucuros și sper să continui așa. Cel mai dificil moment a fost prima lună după operație. A trebuit să stau acasă pentru o lună, fără să mă mișc, doar în pat. Aceasta a fost cea mai dificilă perioadă din viața mea, aș putea spune”, a spus Zajkov. Fotbalistul este încrezător că metodele antrenorului Ivaylo Petev vor da roade. El a povestit și cum decurge o zi de pregătire pe pământ turcesc. ,,Lucrăm foarte mult cu mingea. Îmi place acest mult acest lucru. Ținem mingea, lucrăm la posesie. Avem multe jocuri, ceea ce face antrenamentele mult mai interesante. De asemenea, partea fizică este foarte importantă. Condițiile sunt perfecte. Cred că suntem la cel mai bun hotel din Antalya. Terenul de antrenament e perfect, vremea este perfectă, totul e bine. Ne trezim de dimineață, avem micul dejun. Apoi, noi, jucătorii venim în cameră. Ne pregătim, după acest moment, mergem la sala de forță. Mergem la terenul de antrenament pentru primul antrenament. Avem recuperare după primul antrenament. Prânz, somn și apoi mergem la al doilea antrenament. Avem cina și vine sfârșitul zilei”, a dezvăluit macedoneanul.

Zajkov și-a fixat obiective importante în 2024. ,,Primul meu obiectiv este să fiu sănătos, nu cum am fost în ultimul an. Pe partea fotbalistică, mi-aș dori să avem succes, nu ca anul trecut. Mi-aș dori să fim în lupta pentru titlu și cupă. Mi-aș dori să facem ceva măreț. Trebuie să lucrăm mult în cantonament și să fim pregătiți pentru aceste jocuri (n.r. cu Farul și FCSB). Eu cred că este bine să avem două meciuri tari în acest început de an, deoarece, dacă jocul nostru va fi bun, va fi mai ușor în următoarele partide”, a mai adăugat stoperul. Universitatea Craiova l-a transferat pe Gjoko Zajkov la începutul anului trecut. Fotbalistul era liber de contract după despărțirea de ucrainenii de la Vorskla Poltava.

Cătălin Pasăre