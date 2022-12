Weber anunță modernizarea drumurilor din Bălești prin Programul ,,Anghel Saligny”

6, milioane de lei, aceasta este suma care va ajunge în localitatea Bălești. ,,Am promis, ne ținem de cuvânt! La Ministerul Dezvoltării, în prezența secretarilor de stat Dragoș Drăghescu și Vlad Neculai, s-a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea drumurilor în localitatea Bălești, prin programul ,,Anghel Saligny”. Felicitări domnului primar Mădălin Ungureanu”, a transmis liderul PSD, Mihai Weber. În perioada următoare, alte noi proiecte din județul Gorj (investiții în infrastructura rutieră, de apă și canal, școli, grădinițe, etc.), vor intra la finanțare, susține deputatul.

