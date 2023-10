Viorel Cojocaru, sincer după debutul de campionat: ,,Suntem totuși amatori”

CSO Turceni a întrerupt seria rezultatelor negative cu un egal. Trupa lui Viorel Cojocaru a remizat în runda precedentă, 2-2 pe teren propriu cu CSM Deva. A fost doar al doilea punct pentru gorjeni în Seria 7 a Ligii a treia. Nou-promovata este în continuare ,,lanterna roșie” a campionatului. Antrenorul Cojocaru vede plusurile și este satisfăcut că mai mulți fotbaliști se întorc după accidentări. ,,Am avut o perioadă destul de grea, în care ne-am lovit și de multe accidentări. Acum au început să își mai revină și băieții noștrii. Mă bucur că și-au revenit și pe teren după rezultatele negative pe care le-am avut cu Filiași și cu Târgu Cărbunești. După astfel de scoruri este mai greu să-i motivezi, dar au avut tărie de caracter, s-au ridicat, iar la meciul cu Deva ne-am autodepășit. Am scos un rezultat pozitiv, un egal. A fost un joc deschis la ambele porți. Puteau să câștige fără drept de apel, dar finalul ne-a aparținut și chiar am și ratat ultima ocazie să închidem rezultatul și să terminăm cu un 3-2”. Principalul de la Turceni a recunoscut că lipsa antrenamentelor este o problemă reală pentru formația sa. Așa cum au subliniat și alți antrenori, banii puțini care sunt în fotbal nu îi determină pe jucători să renunțe la job-ul principal.,,Diferența de eșalon nu este atât de mare, chiar dacă pare. Să nu uităm că noi venim cu un nucleu de jucători de la liga a patra. Nu spun acum că asta le e valoarea, departe gândul. Ei sunt jucători cu ștate vechi, au și jucat meciuri la ligi superioare. Singura problemă, și un inconvenient pentru noi, este că suntem totuși amatori. Toți jucătorii mei vin de la serviciu. Trebuie să punem în balanță aceste lucruri. Un jucător vine de la serviciu după 8 sau 10 ore, în unele cazuri 12 ore. Ne este foarte greu să gestionăm situația, dar nu avem decât să ne adaptăm la ceea ce este. Terminăm serviciul la ora 16.00, la 16.30 plecăm la Turceni. Mai avem o oră de mers, ne pregătim o oră jumătate- două ore, cât ne poate permite timpul, pentru că acum se întunecă mai devreme. Poate, în viitor, ne adaptăm și mai aducem doi-trei jucători pentru acel plus”, a precizat Cojocaru. Următorul meci pentru Turceni are loc la CSC Ghiroda şi Giarmata Vii vineri, la ora 15.00. ,,Ne deplasăm la Giarmata, unde întâlnim o echipă puternică, cu jucători experimentați. Am văzut acolo și doi-trei jucători care au evoluat la Liga 1. Sper să venim cu cele trei puncte dacă se poate, dacă nu, măcar cu un rezultat pozitiv. La momentul respectiv, noi chiar jucăm, indiferent cum a fost cu rezultatele. Eu sunt cât de cât mulțumit. Am avut și meciuri, între care meciul de acasă cu Cărbunești, în care nu am contat. Dar să nu uităm că am avut meciul cu FCU Craiova, în care am dominat. Meciul cu Jiul Petroșani, unde ne-au bătut după două penalturi, deși nu aș vrea să mă leg de maniera de arbitraj. Dacă mai jucam încă un meci cu ei, nu cred că ne dădeau gol. Am avut un meci la Filiași, în care am jucat 60 de minute. Atât am putut. La fel, un penalty inventat la golul 1-0, suspiciuni de offside la golul doi. Mă bucur că am revenit după rezultatele negative și am făcut un egal cu Deva, care ne dă speranțe pe viitor”, a conchis Cojocaru.

Cătălin Pasăre