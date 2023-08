Viaţa Spirituală – Calea, Lumina, Adevărul şi Viaţa! – La «Schimbarea la Față», Hristos a descoperit, pe măsura puterii de receptivitate a ucenicilor Săi, Slava pe care a avut-o întotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu!

În Duminica a 9-a după Rusalii; la Sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Domnului; Toate ale praznicului: Ap.2 Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie se va citi din Sfânta Evanghelie un text care ne aminteşte de minunea petrecută pe Muntele Tabor, unde Iisus Hristos Îşi descopera dumnezeirea Sa, prin natura umană pe care a asumat-o cu Voia Tatălui ceresc. Iar, Sf. Evanghelist Matei spune: «Şi a strălucit Faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina» (Matei 17, 2). Să mai precizăm faptul că în timp ce Sf. Ev. Matei spune despre chipul lui Hristos că era «ca soarele», iar, Sf. Ev. Marcu spune că veşmintele Lui s-au făcut «albe ca zăpada» (Marcu 9,3), în schimb, Sf. Ev. Luca, vorbind tot despre veşmintele Mântuitorului, menţionează că «erau ca zăpada», acest lucru descoperindu-ne firea omenească a Domnului care nu a fost anulată de cea dumnezeiască în Hristos, căci «zăpada» nu a fost topită de «soarele» din El, tocmai pentru a se demonstra că firea umană şi dumnezeiască din Mântuitorul Hristos sunt unite în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit în Domnul! Pe de altă parte, minunea Schimbării la Faţă ne descoperă faptul că firea zidită poate fi preschimbată, fiind capabilă să se înveşmânteze în lumină! «Schimbarea la Față», cunoscută în popor și sub denumirile de «Pobrojenia», «Probojeni» sau «Obrejenia», se sărbătorește în fiecare an, pe data de 6 august, când mii şi mii de credincioși de peste tot din țară merg la biserică pentru a asculta slujba, iar, toate aceste denumiri provin de la termenul slavon «preobrajenie» care poate însemna «vechi» și «transfigurat», mai ales că ne aflăm în postul Adormirii Maicii Domnului și este singura zi în care se oferă dezlegare la pește aceasta însemnând şi trecerea de la călduroasa vară la îmbelşugata şi cea vestitoare de recolte toamnă, iar, în ultima instanţă, la «Schimbarea la Față», Hristos a descoperit, pe măsura puterii de receptivitate a ucenicilor Săi, Slava pe care a avut-o întotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu!

Aşadar, în această zi de sărbătoare împărătească, toţi credincioşii ortodocşi, greco-catolici şi romano-catolici prăznuiesc «Schimbarea la Faţă a Domnului», pentru a ne aminti de minunea de pe Muntele Tabor, unde Iisus Hristos şi-a descoperit dumnezeirea Sa prin natura umană pe care a asumat-o, cum ne spune Sfântului Ioan Gură de Aur, iar, pentru a fi mai bine documentaţi, să precizăm că Muntele Tabor se află în Galileea de Jos, la capătul de nord-est al Văii Iezreel, la 17 km depărtare de Marea Galileei şi la 9 km de Nazaret, iar vârful cel mai înalt atinge 575 m deasupra nivelului mării, fiind cunoscut şi sub numele de «Har Tavor» sau «Itabyrium Jebel et-Tur» în arabă. Acest munte care seamănă cu un deal mai înalt şi a avut un rol important în istoria biblică, fiind pomenit de mai multe ori în Sfânta Scriptură şi fiind menţionat prima oară când Isus Navi împarte Pământul Făgăduinţei celor 12 seminţii ale lui Israil, fiind pus ca hotar între 3 seminţii – Zavulon, Isahar şi Neftalim. Potrivit Tradiţiei Bisericii, aici a pustnicit Melchisedec, preotul Dumnezeului celui Preaînalt. De asemenea, a fost ales de către Devora, Proorociţa şi Judecătoarea poporului lui Israil, ca loc pentru bătălia dintre evreii aflaţi sub conducerea lui Varac şi armata lui Iavin, împăratul Hanaanului, comandată de Sisara. După o vreme, în zilele celui de-al doilea Templu din Ierusalim, a cărui construcţie a fost terminată în anul 515 î. Hr., Muntele Tabor era unul dintre vârfurile de pe care se obişnuia să se aprindă focuri, pentru a vesti satelor din nord sărbătorile şi lunile noi, mai ales că în acest fel Sfintele Evanghelii menţionează una dintre marile minuni ale Mântuitorului Iisus Hristos, despre care vorbim astăzi, adică «Schimbarea la Faţă» a Domnului, deoarece, în timp ce Se ruga, Domnul a devenit strălucitor ca soarele, hainele lui s-au făcut albe, vorbește cu Moise și cu Ilie, marii prooroci ai Vechiului Testament, despre patima şi moartea Sa, iar, prin aceasta se adevereşte că este numit Fiul lui Dumnezeu. De altfel, evenimentul este istorisit de către Sfinţii Evanghelişti sinoptici Matei, Marcu şi Luca şi de către Sfântul Apostol Petru în cea de-a doua epistolă a sa, fiind plasat cu ceva vreme înainte de intrarea Domnului în Ierusalim, însă niciunul nu menţionează că a avut loc pe Muntele Taborului. Iar, primul care situează acest loc important din viaţa Domnului pe Muntele Tabor este Origen, în jurul anului 250 d.Hr., locul fiind confirmat în secolul al IV-lea de către Sfinţii Chiril al Ierusalimului şi Epifanie al Ciprului, ca şi de către Fericitul Ieronim. E foarte important de precizat că în cinstea sărbătorii «Schimbarea la Faţă» a Domnului, la începutul secolului al IV-lea, Sfânta Împărăteasă Elena, va zidi aici o biserică de închinare! De altfel, numeroase mănăstiri au fost închinate acestei Sărbători, mai ales după controversa isihastă din secolul al XIV-lea, despre natura luminii din Tabor şi despre contemplaţie. După tradiţia care circula pe vremea iconoclasmului, se consideră că prima Icoană creată de către Apostoli a fost a «Schimbării la Faţă» a Domnului, de aceea există o legătură strânsă, în tradiţia bisericii, între arta icoanei şi această sărbătoare a Domnului. Totodată, acesta este şi motivul pentru care, de obicei, prima icoană pe care o realizează un pictor trebuie să fie cea a «Schimbării la Faţă» a Domnului. Astăzi, pe Muntele Tabori sunt două biserici: biserica ortodoxă «Sfântul Prooroc Ilie», spre nord-est, şi bazilica franciscană cu hramul «Schimbarea la Faţă a Domnului», spre sud-est, iar, pe acest munte mai există şi ruine ale altor biserici din vechime. Din relatările Sfinţilor Evanghelişti, aflăm că în timp ce Domnul Iisus Hristos se ruga pe Muntele Tabor, apostolii au fost luați prin surprindere de o lumină caldă care venea dinspre fața Mântuitorului şi atunci, hainele I s-au făcut albe precum zăpada, iar fața îi strălucea. În acel moment, apostolii au înțeles că omul din fața lor este cu adevărat Mântuitorul Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, în acest sens, textul Evanghelic precizând următoarele: «Și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca lumina», aşa cum, de altfel, ni se înfăţişează în cunoscuta și adorata icoană a «Schimbării la Față» a Domnului, cea care ne prezintă vizual scena Schimbării la Față în care Hristos de află în mijloc, purtând un veșmânt alb, iar, la picioarele Sale se află ucenicii Petru, Iacob și Ioan, dar și cei doi proroci ai Vechiului Testament, Ilie și Moise, cu care Mântuitorul a vorbit despre suferința și moartea pe care avea să le înfrunte la Ierusalim, pentru că la «Schimbarea la Față», Hristos nu a primit ceva ce nu avea înainte, ci a descoperit, pe măsura puterii de receptivitate a ucenicilor Săi, Slava pe care a avut-o întotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu!

Acest fapt este arătat și de troparul praznicului: «Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi Slava Ta, pe cât li se putea», deoarece, Schimbarea la Faţă a Domnului a avut loc cu puțin timp înainte de răstignirea Sa. pentru a-i întări pe ucenici, atunci când Îl vor vedea răstignit. În încheiere, la Sărbătoarea «Schimbarea la Faţă» a Domnului, creştinii ortodocşi pot rosti una dintre cele mai puternice rugăciuni despre care se spune că îndeplineşte orice dorinţă: ,,Doamne, Iisuse Hristoase, mă rog Ție în această zi de mare sărbătoare! Tu, care Te-ai Schimbat la Față în prezența ucenicilor Tăi Petru, Iacov și Ioan, aleși de Tine să te însoțească pe Muntele Tabor, și Le-ai arătat lor că Slava Ta se poate revărsa ca un mir asupra lumii, care să ne binecuvânteze viața de fiecare zi. La ceas de mare sărbătoare, te rog, Doamne Iisuse, Tu care ești cu adevărat Raza Tatălui Tău, trimite asupra mea o rază din strălucitoarea Ta lumină ca ea să mă călăuzească în clipele de supărare, când grijile mă sufocă, când nu mai am spor în munca mea, când dușmanii mă pândesc sau când boala mă învăluie fără să știu. Schimbarea Ta la Față să mă ajute și pe mine, păcătosul, să găsesc drumul luminos de care am atâta nevoie, iar sufletul meu împietrit de necazuri să se elibereze de supărare și de spaima că viața mea va fi în continuare un coșmar. Ajută-mă, Doamne Hristoase, să mi se împlinească și marea mea dorință (numește dorința!). Ajută-mă în acest moment de cumpănă din viața mea și arată-mi drumul care să-mi schimbe cursul vieții, să nu mai am parte de întuneric, de pagubă, de boală și de răzbunarea dușmanilor adunați în jurul meu ca într-o șerpărie. Amin”. Pentru a concluziona, aşadar, la «Schimbarea la Față», Hristos a descoperit, pe măsura puterii de receptivitate a ucenicilor Săi, Slava pe care a avut-o întotdeauna ca Fiu al lui Dumnezeu!

Profesor dr. Vasile GOGONEA

P.S. În Duminica a 9-a după Rusalii, în ziua de 6 august 2023, la Sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu un sobor ales de înalţi ierarhi, călugări, preoţi şi diaconi, oficiază Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Hramul Mănăstirii Lainici, din judeţul Gorj