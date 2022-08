Update: Tatăl și fiul Cocolea au picat la DRUGTEST! Trei infracțiuni comise la foc automat

Biroul de Presă al IPJ Gorj lămurește, prin intermediul unui comunicat, situația apărută la Arcani în ultimele zile, în care sunt implicați cei doi membri ai familiei Cocolea, tată și fiu. Se înțelege acum cum și de ce au fost realizate filmulețele de cei doi( apărute pe rețelele de socializare) și de ce în unul dintre ele se cerea, la 122, testarea antidrog a polițistului judiciarist Eugen Buculea, venit să-l ancheteze pe Marian Cocolea, depistat conducând un autovehicul cu dreptul de conducere suspendat și sub influența substanțelor psihoactive.

Mai exact, ambii Cocolea, tată și fiu, au fost testați cu DRUTEST-ul și au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive, tatăl fiind acuzat și de mărturie mincinoasă. În ambele cazuri s-au prelevat probe biologice pentru a se stabili daca rezultatul se confirma și la sânge.

Cocolea junior prins ,,fumat” la volan, a doua oară!

„La data de 5 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în localitatea Arcani, au identificat, în trafic, un bărbat, de 27 de ani, din comuna Runcu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani. Conducătorul auto avea suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, fiind depistat de polițiști, conducând sub influența substanțelor psihoactive. A fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Rutier din Gorj.În urma testării acestuia cu aparatul DrugTest, s-a stabilit că bărbatul a condus autoturismul sub influența substanțelor psihoactive. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care are acest drept suspendat și conducere sub influența substanțelor psihoactive.”, transmite IPJ Gorj.

În timp ce respectivul se afla la audieri în postul de politie din Arcani, tatăl acestuia intervine și susține în fața anchetatorilor că nu fiul se afla la volanul acelei mașini, știut fiind faptul că îi fusese suspendat dreptul de a conduce, ci el.

Seniorul a consumat și el, testul l-a scos pozitiv!

Polițiștii, urmare a comportamentului bărbatului, îl testează cu același aparat și pe tatăl lui Marian Cocolea, Tola Cocolea, iar rezultatul, surpriză, este pozitiv. O transmite IPJ Gorj astfel: „La aceeași dată, polițiștii s-au sesizat, din oficiu, cu privire la faptul că un bărbat, de 52 ani, din comuna Runcu, a condus o autoutilitară, pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, acesta a indicat prezența în organism a unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive. De asemenea, față de bărbatul de 52 de ani, polițiștii au extins cercetările și pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă”.

În urma celor întâmplate, Cocolea senior face acel filmuleț cu polițistul judiciarist prins fumând în sediul instituției. Pentru această faptă, de altfel, ofițerul a fost sancționat conform legii. Filmarea este continuată apoi de fiu când mama acestuia cere la 112 testarea antidrog a ofițerului Eugen Buculea, iar tatăl îl urmărea pe tânărul polițist și îi spunea să nu plece, sa nu fuga pentru că și el va fi testat.

Ambii bărbați, tată și fiu, au fost reținuți pentru 24 de ore. „Față de cei doi bărbați a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj”, transmite IPJ Gorj.