Un nou format pentru Cupa României

Cea mai veche competiție fotbalistică autohtonă, Cupa României, s-ar putea desfășura după un format inedit. FRF schimbă constantă sistemele competiționale, iar justificarea acum este că întrecerea a atras din ce în ce mai puțin interes pentru echipele din Liga 1. Felix Grigore, managerul de competiții al Federației Române de Fotbal, a anunțat că formatul cupei va fi schimbat din sezonul următor. Decizia a fost luată de federali după o colaborare cu firma olandeză HyperCube, companie care a lucrat la formatele de Champions League. Schimbările sunt radicale.,,Din punct de vedere al competițiilor, am trecut prin modificări semnificative în ultimii ani, așa cum ne-am asumat. Am lucrat în ultimul an la câteva elemente cheie. În primul rând, avem Cupa României. E o structură optimizată, concepută alături de partenerii de la firma olandeză HyperCube, companie care a lucrat la formatele de Champions League. Noul format a fost validat. Ne bucurăm că am avut suportul dumneavoastră și vă mulțumesc! Competiția propune un nou format pentru toate echipele angrenate: cu cele mai bune 24 de echipe repartizate în patru grupe, într-un format modern, prin care ne propunem să revitalizăm această competiție istorică. Ne propunem o structură care să aducă mai mulți suporteri pe stadioane, să crească audiențele TV, să aducă mai multe venituri din sponsorizări și, de ce nu, să ofere un nivel mai bun de joc. Toate acestea, într-un format ușor de integrat în calendarul național și internațional”, a precizat Felix Grigore, în timpul Adunării Generale. Schimbarea nu a fost făcută în actuala Adunare Generală a FRF, ci se va produce printr-o decizie a Comitetului Executiv.

Cătălin Pasăre