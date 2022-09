Ultimul meci pentru Iordănescu Jr.?

Naţionala de fotbal a României este cu un pas în al treilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor. Reprezentativa condusă de Edward Iordănescu a terminat la egalitate cu echipa Finlandei, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, în Grupa a 3-a a Ligii B. Teemu Pukki (12) a marcat golul gazdelor, iar Florin Tănase (52) a egalat după pauză.

În celălalt meci al grupei, Bosnia-Herţegovina a învins Muntenegru cu 1-0 şi şi-a asigurat promovarea în Liga A. Tricolorii au nevoie de victorie cu Bosnia şi ca Finlanda să nu câştige la Podgorica pentru a nu retrograda în Liga C. Ultimele meciuri au loc în această seară, de la ora 21.45. România va juca pe Stadionul Giulești. Selecționerul Edward Iordănescu a declarat că nu se gândește la plecare după partida cu nordicii, în ciuda unui parcurs mult sub așteptări în această competiție. ,,Am plecat cu stângul încă de la început, după primele două meciuri amicale, știți ce probleme am avut, se discuta deja despre cât va sta antrenorul. Când avem un antrenor, ar trebui să ne uităm la istoricul său, Iordănescu a muncit, eu am fost și la Liga 3 și Liga 2, am intrat cu 4 echipe diferite în play-off, am parcurs niște etape, ar trebui să fie mai multă obiectivitate. Am adunat aproximativ 30 de zile în total de interacțiune cu grupul, nu se pot schimba lucrurile în felul ăsta. Important e să vedem cum terminăm, să aducem trei puncte în ultimul meci, pot conta în economia clasamentului și jocului, ne reconfirmăm că ce începem să arătăm poate fi transformat în identitate și trebuie să devină regulă necondiționat. Pentru echipă ar fi bine să fie continuitate, spuneam asta și dacă era altcineva în locul meu. Încă avem probleme la nivelul jucătorilor din străinătate, sunt jucători care ar trebui să aducă mentalitate, profesionalism, campionatul nostru încă suferă. Trebuie să terminăm cât mai bine campania, contează o ultimă impresie, o reconfirmare a jocului bun din Finlanda și impresia lăsată pentru suporteri”, a spus antrenorul, duminică, înaintea jocului cu Bosnia. Patru eșecuri, două egaluri și o victorie reprezintă bilanțul lui Edi Iordănescu de la preluarea primei reprezentative.

Cătălin Pasăre