Ulmul lui Tudor Vladimirescu (II)

Bate vântul din apus

Domnul Tudor fost-a dus

Între săbii, între funii

Către cei numiți stăpânii:

– Tudor, Tudor domn stăpân

Mare suflet de român

Te-ai purtat cu bărbăție

Ai fost rău, o vijelie

Ai fost harnic și cumplit

Toate-acestea au învins.

Ai avut o lipsă mare –

N-ai avut multe parale,

Parale să mituiești

Pe săraci să-i mulțumești.

Noi am fost mai slabi ca tine

Dar ajuns-am mult mai bine

C-am avut multe parale

Și le-am răspândit pe cale.

Mulți prieteni și dușmani

Te-au văndut pe tine-n bani.

Am fost lași, am fost vicleni

Și i-am vânat pe olteni,

Pe-aste fiare ne-mblânzite

Ce mănâncă săbii rupte,

Le mănâncă și le înghit

Iar gloanțele nu-i ating.

Iute-n luptă se aruncă

Și din când în când mai țipă,

Urlă-odată unul tare

A făcut potecă-n cale,

De se uită înapoi

Fug dușmanii în puhoi.

Te-am adus Tudore-aici

De dincolo de la Jii

Și te luăm, te judecăm

Să nu ne împiedicăm

De-o butură putreagi

Ce se ține de noi scai!

Te cioplim, te ciopârțim

Și la corbi te împărțim.

– D-alelei, pui de mișei,

Mai fricoși ca nisțe miei

Ați umblat pe ocolite

Pe cărări prea mult cotite

Ca să-nvingeţi un român –

Tudor domn și domn stăpân,

Unul iute la mânie

Ce-a făcut pe mulți scrumbie.

V-a fost frică, ați fost lași

De panduri și oltenași

C-au băgat fiori de moarte

Între toate-acele gloate

Ce-au venit în țara noastră

De-au cerut pâmânt și apă.

Fost-ați lași, lași veți muri

Și-n curând veți isprăvi

Căci vă ține turcul calea

Și vă-ndoaie-acum spinarea,

Spinarea și oasele

Ca să vedeți faptele.

Mor curat și împăcat,

Fie Domnul lăudat,

Că m-am purtat bărbătește

Și m-am luptat vitejește

Pentru țară și popor

Moare El – Domul Tudor –

Trupul este care moare

În veac Tudor moarte n-are!

*

A stat Ulmul cel bătrân

Înfipt bine în pământ

Și a spus la lume multă

Care știe şi ascultă

Cum murit-a Tudor domn

Pentru țară și popor.

A trimis ulmul cel sfânt

Prin ninsoare și prin vânt

Carte bună de horit

La Gilortul cel vestit,

De aicea, mai târziu

La apele de la Jiu.

Jiul a dus-o-n Dunăre

Drum de fier și pulbere,

Din Dunăre-n Marea Neagră

Să cânte în lumea-ntreagă,

La neamuri și la popoare

Despre lupte seculare.

Să spună în grai frumos

De pandurii de la Olt

Căci pe loc în Vladimiri

Au răsărit panduri mii

Ce-or să crească, să-nmulțească

Și pe tară s-o slujească.

*

Sună vântul prin arin

Noaptea când e cer senin

Cântă și mereu doinește,

Plânge și se tânguiește

C-a murit Ulmul bătrân

Ce pe deal a fost stâpân

Rupt pe-n două de furtună

Pe un cer cu plină lună,

Pe di-ndouă El s-a rupt

Și Coroana a căzut,

A zburat Coroana-n vânt

Cum se-ntâmplă pe pământ,

Dar rămase Rădăcina

Să înalțe iar Tulpina.

*

Peste alte zeci de ani

Numărate de dușmani

Răsări în Hurezani,

Înfruntând multe stihii

O minune de copac

Falnic, drept: un Ulm rotat!

Nicuşor BĂLUŢOIU