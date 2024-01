Tensiuni la CSM – Gloria. Arbitrii, luați în colimator de fani

CSM Târgu Jiu a cedat în prima etapă din returul Ligii Florilor, 18-25, cu CS Gloria Bistrița. Confruntarea, contând pentru etapa a 14-a din campionat, s-a disputat miercuri în Sala Sporturilor din municipiu. La fel ca în meciul din Norvegia, gorjencele nu au găsit soluții în atac, iar, după primele 30 de minute, tabela arăta un șocant 5-12. Trebuie spus că Alexandra Gavrilă a intrat abia în a doua repriză, după ce a acuzat o stare de rău la încălzire, iar Andreea Chiricuță nu a putut fi folosită din cauza unei răceli. În aceste condiții, misiunea gorjencelor a fost îngreunată în fața unei defensive masive. De altfel, centrul Andreea Mihart avea să sublinieze după meci problemele evidente ale gazdelor. ,,Am începutul meciul greu, am greșit în faza de atac și am primit goluri ușoare, apoi am intrat în panică. Diferența s-a făcut pe greșelile neforțate. Am întâlnit o apărare agresivă”, a declarat handbalista gorjencelor. Totuși, repriza secundă a fost mult mai bună, iar spectacolul din teren se ridicase la înălțimea unui meci european până nu și-au intrat în rol arbitrii Florin Melencu și Claudiu Gorina. Doljenii au luat o serie de decizii care au inflamat întreaga sala, mai puțin poate echipa din Bistrița, care, în opinia fanilor din Târgu Jiu, a fost clar avantajată de brigada din Dolj. Așadar, pe parcursul reprizei secunde, în repetate rânduri, în obiectivul sportiv s-a auzit ,,Hoții, Hoții” și ,,Rușine să vă fie”.

CSM s-a apropiat la trei goluri, 12-15, dar diferența s-a mărit din nou între cele două formații după o serie de hotărâri controversate, cel puțin la prima vedere. Mirabela Coteț, Ira Zinatullina și Tamires Morena De Araujo au luat loc în tribune. Cea mai bună marcatoare a gorjencelor a fost Ana Ciolan, cu cinci reușite. Ekaterina Dzhukeva a terminat cu 12 intervenții salvatoare, cu una mai puțin ca Renata Lais De Arruda.

Cei doi antrenori au vorbit despre momentele cheie ale partidei și s-au ferit să comenteze arbitrajul. ,,O victorie importantă pentru noi, se câștigă foarte greu aici și poate diferența nu e conformă cu realitatea. Cred că totuși echipa noastră a fost mai bună, am condus la o diferență liniștitoare. Probabil au fost erori, dar nu sunt eu în măsură să comentez arbitrajul. Se întâmplă să fie (n.r. – scandări) la mai multe jocuri, dar noi trebuie să fim concentrați pe ce fac echipele și să ne bucurăm de handbal. Sunt două echipe care reprezintă România în cupele europene, un lucru extraordinar pentru ambele orașe”, a declarat Florentin Pera, de la Gloria Bistrița.

,,Nu pot să vorbesc despre arbitraj. Dacă s-a ajuns în toată sala să se strige astfel, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Atât am de spus, să nu se interpreteze altceva. Am avut o evoluție slabă în prima repriză și e clar că problema noastră cea mai mare este în atac. Încercăm să lucrăm, să găsim soluții. E o perioadă destul de grea, pe care ne-am asumat-o. Pentru noi, e un lucru nemaipomenit că suntem în cupele europene, dar valoarea acestor competiții, încărcătura și deplasările foarte lungi își spun cuvântul. Mă bucur totuși că fetele nu au probleme din punct de vedere medical. Fizic suntem ok, am ținut ritmul în repriza a doua”, a spus gorjeanul Liviu Andrieș.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(12 intervenții), Andreea Chetraru(2 intervenții), Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 3g, Andreea Mihart 1g, Mirabela Coteț, Ira Zinatullina 1g, Andreea Chiricuță, Laura Moldovan 2g, Ana Maria Lopătaru, Florența Ilie 2g, Iuliia Andriichuk 2g, Ana Cătălina Ciolan 5g, Sabine Klimek 2g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Etapa viitoare, pe 31 ianuarie, CSM Târgu Jiu va juca în deplasare, cu SCM Râmnicu Vâlcea.

Cătălin Pasăre