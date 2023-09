Șofer testat pozitiv pentru droguri

Încă un șofer din Gorj a fost depistat sub influența drogurilor. „La data de 6 septembrie a.c., ora 01:50, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat în trafic, un bărbat de 31 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu, din localitatea de domiciliu, iar în urma testării cu aparatul drugtest, acesta a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive”, a anunțat IPJ Gorj.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive.

I.I.