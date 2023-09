Sfinții Părinți ai Maicii Domnului, Ioachim și Ana, sărbătoriți la 9 septembrie

Prima zi a lunii septembrie reprezintă în Biserica noastră ortodoxă începutul noului an bisericesc; sfărșitul acestui an bisericesc, la fel ca și începutul lui, se află sub ocrotirea și binecuvăntarea Preasfintei Fecioare Maria: 15 august – Adormirea Maicii Domnului – și Nasterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie. Sfinții Părinți au rănduit acest lucru ca noi să urmăm pildei vieții Maicii Domnului pentru a putea primi în noi pe Hristos. Astfel, Hristos Domnul dorește să locuiască în noi, după cum a sălășluit în Maica Domnului.

Daca vineri, 8 septembrie 2023, am sărbătorit Nașterea Maicii Domnului, a doua zi, sămbătă 9 septembrie a.c., îi cinstim în mod deosebit pe cei care au adus pe lume acest rod binecuvăntat și preamărit de către toate neamurile: Sfinții Drepții și Dumnezeieștii Părinți Ioachim si Ana. Trebuie spus faptul că Maica Domnului a fost rodul rugăciunilor neîncetate ale sfinților ei părinți; din cauza lipsei de copii, Ioachim și Ana era marginalizați de către ceilalți oameni, însă Bunul Dumnezeu a ascultat rugăciunile lor și a trimis pe îngerul Său ca să le vestească faptul că vor avea un copil care va da trup omenescc lui Dumnezeu Fiul. Din acest motiv, Prea Sfănta Fecioară Maria se bucură în biserica noastră și în inimile credincioșilor de o cinstire și un cult deosebit, de o supravenerare sau preamărire, fiind socotită ,,mai cinstită decăt heruvimii și mai mărită fără de asemănare decăt serafimii”, adică decăt toți îngerii; și Preacurata Fecioară Maria reprezintă cea mai înaltă a treaptă a sfințeniei omenești, fiind considerată mai sfăntă decăt toți sfinții din toate timpurile. Cu toate că se bucura de o asemenea cinstire, toată viața Maicii Domnului a stat sub semnul discreției, al smereniei.

În legătură cu Sfinții Drepții și Dumnezeieștii Părinți ai Maicii Domnului, putem spune: Ioachim cobora din vestitul neam al lui David, iar Ana era una dintre fiicele lui Levi, adică de neam preoțesc. Levi a avut trei fete: pe Ana, mama Mariei, pe Elisabeta, mama lui Ioan Botezatorul, și pe Salomeea, mama fiilor lui Zevedei. Ei erau drepți înaintea lui Dumnezeu și la fiecare sărbatoare luau două părți din căștigul lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui Dumnezeu.

Odată, pe cand erau deja bătrâni și erau în Ierusalim să jertfeasca Domnului, Marele Preot Isahar l-a mustrat pe Ioachim: „De ce aduci darul înaintea mea? Oare nu stii ca nevrednic esti să aduci cu noi daruri, de vreme ce nu ai lăsat semintie in Israel?”. Și a plecat Ioachim foarte întristat și rușinat și defăimat de la praznicul acela, si, de mahnire, nu s-a intors la casa sa, ci s-a dus în pustie și s-a rugat lui Dumnezeu patruzeci de zile și striga către Dumnezeu cu lacrimi, ca să-i dea lui rod pantecelui. Asemenea si Ana, în casa și in grădina ei, se ruga lui Dumnezeu. Și i-a auzit pe dansii Domnul și a trimis pe îngerul Său, binevestindu-le lor nașterea Maicii Domnului, care a și fost, spre mântuirea a tot neamul omenesc. Ana a rămas în curând însărcinata, iar peste noua luni a născut-o pe Sfanta Fecioara Maria. Zamislirea Maicii Domnului este praznuitaăde Biserica în 9 decembrie, iar Nasterea Maicii Domnului este sărbatorita pe 8 septembrie.

La vărsta de trei ani, Ioachim și Ana au dus-o pe Sfanta Fecioară la Templu și au închinat-o slujirii lui Dumnezeu, încredintănd-o preotului Zaharia. Atunci, dupa ce parinții ei au adus sacrificii Domnului (dupa obiceiul vremii), au lăsat-o împreună cu celelalte fecioare în camerele Templului să crească acolo. Biserica prăznuieste Intrarea în Biserică a Maicii Domnului pe 21 noiembrie.

În următorii șapte ani, Dreapta Ana și Ioachim au vizitat-o adesea pe Maria la Templu, pănă la moartea lor; aceasta a rămas însă orfană la vărsta de zece ani. Sfăntul Ioachim a trăit 80 de ani, iar Ana 79 de ani.

Hram la Sfănta Mănăstire Logrești din județul Gorj

Între lăcașurile mănăstirești care au drept ocrotitori pe Sfinții Drepții și Dumnezeieștii Părinți Ioachim și Ana se numără și Sfănta Mănăstirea Logrești din județul nostru; aci, ca în fiecare an, a devenit o tradiție ca în sfănta mănăstire să primeasca vizita arhierească a ÎPS Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. Înaltpreasfinția Sa va sluji, împreună cu un numeros și ales sobor de preoți și diaconi, Sfănta Liturghie în cinstea ocrititorilor și patronilor spirituali ai mănăstirii gorjene, Sfinții Ioachim și Ana.

Rugăciunea Sfintei Ana pentru dobăndirea de prunci

,, Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cel ce numai cu cuvăntul Tău ai făcut cerul si pămantul cu toate cele ce sunt într-insele; Dumnezeule, Cel ce ai zis făpturilor Tale să crească și să se înmulțeasca, Tu cel ce ai binecuvăntat pe Sara, sotia lui Avraam, si la bătranețile ei a născut pe Isaac, si ai dăruit Anei, ce era stearpă, pe Samuil Prorocul și alți copii, dă-mi și mie roada păntecelui meu, și nu mă lăsa să rămăn pururea de ocară și urgie oamenilor. Adonai, Doamne Savaot, Tu Care știi ocara nerodirii mele, dezleagă-mi durerea inimii mele, deschide păntecele meu, și pe cea neroditoare arat-o roditoare cu Atotputernicia Ta… Și orice voi naște: fecior ori fecioară, o voi închina Sfinției Tale cu toată inima, dăruind-o Bisericii Tale pentru a-Ți sluji pururea acolo”.

Marius Stochițoiu