Șezătoare cu elevii de la două clase pregătitoare, de ziua Școlii Gimnaziale ,,Constantin Săvoiu”

Patruzeci de elevi de la clasele pregătitoare D și E, de la Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu”, din Târgu-Jiu, au participat, vineri, la o șezătoare, momentul fiind recreat în incinta unității de învățământ cu sprijinul instructorului școlar de la Școala Populară de Artă Târgu-Jiu, Maria Corlan Mischie.

,,Chiar nu puteam sa refuz o astfel de invitație, mă onorează, sunt deschisă la astfel de colaborări mai ales că este una extraordinar de frumoasă. Mie îmi place viața satelor de odinioară și așa cum am adus-o în satele din nord-vestul Gorjului, în satele Tismanei mele, așa am încercat să o aduc și aici. Nici nu știu cine este gazda micuților, eu sau instituția de învățământ? Important este că a început o colaborare destul de frumoasă cu această școală și după cum i-am simțit pe cei doi învățători se vrea a fi doar un început promițător”, a precizat, înainte de șezătoare, Maria Corlan Mischie, instructor școlar Școala Populară de Artă Târgu- Jiu.

Copiii au fost îmbrăcați în costume tradiționale, au tors lână la fus, au spus glume, ghicitori și au cântat. ,,Am învățat despre tradițiile bunicilor și străbunicilor noștrii și mi-a plăcut că m-am îmbrăcat în portul românesc autentic”, a menționat, încântată, eleva Maria Floriii, de la clasa pregătitoare E.

Momentul realizat de elevii celor două clase pregătitoare a fost ideea învățătorilor Elena Semenescu și Mircea Alexandru Croitoru.

,,Ideea organizării acestei șezători a venit din partea mea, deoarece vin din zona Tismanei unde activează doamna Maria Corlan Mischie și cunoșteam evenimentele în care aceasta a fost implicată împreună cu elevii ei și astfel am zis sa aducem acest eveniment de șezătoare și în unitatea noastră școlară”, a declarat Mircea Alexandru Croitoru, profesor învățământ primar la ,,Constantin Săvoiu”.

Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” din Târgu-Jiu a îmbrăcat vineri straie de sărbătoare iar elevii și cadrele didactice au încercat să marcheze fiecare evenimentul. Acest lucru a fost subliniat chiar de către directorul adjunct al școlii, Frățilescu Ramona Mihaela, astfel: ,,este o zi specială pentru noi toți, una încărcată de emoție. Anual, în luna mai, școala noastră îmbracă straie de sărbătoare și marchează importanța educației. Școala este locul în care elevii învață și să iubească, să trăiască și să îi respecte pe cei ce le sunt mentori dar și cultura și progresul”. Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” este etalon la nivelul municipiului și a județului Gorj. Majoritatea elevilor școlii ajung după absolvirea celor opt clase, la liceele de prestigiu din Târgu-Jiu.

