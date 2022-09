Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” și-a deschis larg porțile pentru începerea anului școlar 2022 – 2023

În dimineața zilei de luni, 5 septembrie 2022, curtea Școlii Gimnaziale „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu era plină de copii și părinți. În jurul orei 10:10 li s-au adăugat și cadrele didactice ale școlii, iar după 10 minute, au sosit și invitații în frunte cu domnul primar Marcel Romanescu. Printre invitați au fost: viceprimarul Ion-Bogdan BEJINARU și câțiva consilieri locali, doamna Inspector școlar educație timpurie, Profesor Simona MÎNDRULEANU, domnul comisar de poliție Puiu-Ionuț PIGUI, șef de birou pentru prevenirea infracțiunilor îndreptate împotriva persoanei și preotul paroh Gheorghe SANDU.

În anul 1976, în cartierul 9 Mai din municipiul nostru, a luat ființă Școala Generală Nr. 12 Târgu Jiu. Din 3 decembrie 1999, prin dispoziția nr. 325 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj, s-a acordat numele de Școala Generală „Constantin Brâncuși”. Construcția s-a ridicat foarte repede din primăvara până în toamna lui 1976. Activitatea a început pe 15 septembrie 1976, cu 12 clase I -IV, și 6 clase V-VIII, cu un total de 614 elevi. Printre primii Învățători ai scolii îi amintim pe: Fumureanu Maria, Fumureanu Ștefan, Văduva Aurora, Lipianu Maria. Primul director al școlii a fost numit Micu Gheorghe.

După intonarea Imnului Național și săvârșirea unei slujbe religioase de către preoții Sandu Gheorghe și Popescu Ion, domnul Director Sorin Mihai TODEA a prezentat invitații și a transmis un mesaj din care redau câteva fraze: „Ca la fiecare început de an școlar oamenii școlii noastre vă întâmpină nu numai cu sălile deschise și manualele plătite, dar și cu sufletele deschise și cu urări de bine, atât pentru elevii care ne calcă pentru prima dată pragul școlii, dar în aceeași măsură și pentru cei care revin. Elevii clasei a VIII-a trăiesc și au în față un an școlar plin de provocări. Cea mai importantă dintre acestea fiind Examenul de Evaluare Națională. Dragi elevi, ne-am dori să considerați școala noastră drept a doua voastră casă și ca urmare, trebuie să respectați oamenii ei, fie profesori fie personal administrativ, să o îngrijiți și să o remodelați după imaginația și personalitatea voastră.”

Prezent la festivitate, domnul primar Marcel-Laurențiu ROMANESCU, în mesajul său a spus următoarele: „Mi-aș dori ca școala dumneavoastră să continue parcursul bun pe care l-a avut în ultimii ani. trebuie să recunosc că am avut o colaborare foarte bună cu vechea conducere a școlii și am o colaborare specială cu actuala conducere, pentru că am o relație foarte bună cu directorul Todea de peste 20 de ani de când eram elevi ai aceluiași colegiu din Târgu Jiu. Îl respect în mod deosebit, pentru că era unul dintre olimpicii Colegiului Național «Tudor Vladimirescu». Trebuie să recunosc că sunteți printre puținele unități de învățământ care au fost premiate la olimpiadele școlare județene și naționale, și aceasta este cea mai bună carte de vizită pe care poate să o aibă o unitate de învățământ.”

Inspectorul școlar Profesor Simona MÎNDRULEANU a transmis mesajul Inspectorului Școlar General prof.dr. Marcela MREJERU, astfel: „Începutul lunii septembrie are, pentru noi toți, o semnificație deosebită. Ne regăsim la început de an școlar, părinți, elevi și profesori, împărtășind aceeași încredere în dăruirea și competența învățătorilor și a profesorilor. În aceste momente, copiii sunt în centrul atenției noastre. Toate unitățile de învățământ din județul Gorj își deschid porțile pentru a-și primi elevii. Este un nou început. Orice început este o fereastră deschisă spre viitor. Pășim, cu toții, în noul an școlar, pe care ni-l dorim mai bun, cu aceleași emoții, cu credință și cu speranță. Profesionalismul distinșilor colegi profesori este marele avantaj al învățământului din județul nostru. Admir responsabilitatea și implicarea de care dau dovadă și sunt sigură că vom reuși, împreună, să asigurăm un act educațional de calitate. Le doresc succes în efortul admirabil de a-i călăuzi pe elevi pe drumul spre cunoaștere și spre viață cu competență și cu profesionalism, realizări deosebite în activitatea didactică! Partenerii pe care noi, oamenii de la catedră, ne bazăm cel mai mult sunt părinții. Școlile și-au deschis porțile pentru a-i primi pe elevii noștri, nu doar cu manuale școlare, ci și cu oameni ai școlii cu sufletele deschise, care le vor fi alături. Le doresc răbdare, sănătate și încredere! Elevii noștri se află la vârsta la care doresc să schimbe lumea. Cheia de boltă a evoluției umane a fost mereu imaginația creatoare. Am toată încrederea că generația elevilor de astăzi va contribui la binele societății noastre, că respectul, generozitatea și empatia îi vor călăuzi. Sunt sigură că elevii de astăzi vor da lumii lor sens, prin efortul de a învăța, de a se dedica propriilor visuri, pe care să le urmeze! Am convingerea că vor fi călăuziți cu dăruire, de profesorii lor. Tuturor – profesori, elevi și părinți – vă doresc multă sănătate și încredere! Mult succes în noul an școlar!”

Ultimul mesaj transmis a fost din partea Inspectoratului de Poliție al Județului GORJ prin comisarul de poliție Puiu-Ionuț PIGUI. „Vă asigurăm că vom fi alături de dumneavoastră în apropierea unităților de învățământ, pe traseele către școală și spre casă. Vom concepe câteva programe și activități de informare și prevenire”.

În continuare, domnul director Todea a prezentat noile cadre didactice sosite în școală: Popescu Teodora, învățătoare la clasa pregătitoare C, Mitroiu Maria Roxana, profesor de matematică, Tănăsoiu Oana, profesor de educație socială, Trocan Maria, profesor de geografie și Dănăricu Bogdan, profesor de educație fizică și sport. Clasa pregătitoare A va fi condusă de Trăncău Ionela iar la B, Dondoiu Mădălina. Cele trei învățătoare și-au luat, rând pe rând elevii și i-au dus la clasele lor. Au urmat și ceilalți elevi de la clasele I – IV, apoi de la clasele V – VIII. Eu am fost invitat de către doamna învățătoare Elena Evelina Barb, de la clasa a III-a C să fac câteva fotografi, ca și anul trecut, și în sala de clasă. Mi-a făcut mare plăcere deoarece, la clasa dumneaei învață și nepoata mea, Sara Gabriela Grindeanu. Copii au urcat în ordine scările, însoțiți de doamna învățătoare, până la etajul doi unde au aceeași clasă ca și anul trecut. S-au așezat cu emoție în bănci tot pe vechile locuri. Pe mese erau așezate opt manuale școlare: Arte vizuale și abilități practice, Educație civică, Limba și literatura română, Limba modernă engleză, Matematică, Muzică și mișcare, Religie, cultul ortodox, Științe ale naturii, și două „Caiete ale elevului”, pentru limba și literatura română și pentru matematică, plătite de părinți. Doamna învățătoare a mai pus, din partea ei, o sticlă de suc, o acadea și o cutie cu bomboane, în care era un breloc tip fluture gravat cu numele elevului, pentru că sun clasa „Fluturași”, un program orar dar și un flyer cu instrucțiuni pentru părinți și elevi. În acest document se prezintă noua structură a anului școlar 2022 – 2023, astfel:

• Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanță: de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

• Modulul 2 – cursuri: de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022; vacanță: de vineri, 23 decembrie 2022, până duminică, 8 ianuarie 2023;

• Modulul 3 – cursuri: de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz; vacanță: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 6 – 26 februarie 2023;

• Modulul 4 – cursuri: de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până joi, 6 aprilie 2023; vacanță: de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023;

• Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023; vacanță: de sâmbătă, 17 iunie 2023, până duminică, 3 septembrie 2023.

Repartiția orelor pe materii de studiu:

Limba și literatura română = 5 ore, Matematică = 4 ore,

Arte vizuale și abilități practice= 2 ore,

Limba modernă engleză = 2 ore,

Educație fizică și sport = 2 ore,

Educație civică = 1 oră

Joc și mișcare = 1 oră

Muzică și mișcare = 1 oră

Religie, cultul ortodox = 1 oră

Științe ale naturii = 1 oră

TOTAL ORE PE SĂPTĂMÂNĂ = 20 ore

De menționat este și faptul că părinții sau reprezentanții legali ai elevului au în continuare obligația de a trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.). De asemenea, în fiecare școală din România va fi înființată o comisie pentru mentorat didactic și formare în cariera profesională. Aceasta va fi o comisie cu caracter permanent, ceea ce înseamnă că își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar, mai scrie edupedu.ro. Le doresc tuturor – profesori, elevi și părinți – multă sănătate și încredere în forțele proprii și mult succes în noul an școlar!”

Gigi Bușe