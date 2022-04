Sandokan și-a aflat pedeapsa! Are de executat!

Magistrații Tribunalului Gorj au reușit după mai multe amânări să pronunțe o primă sentință în dosarul care îl are ca inculpat principal pe Marinică Bonculescu, mult mai cunoscut sub numele de „Sandokan”, poreclă pe care a preluat-o și fiul său, implicat și el în probleme penale de-a lungul anilor. Sandokan Seniorul este recidivist, iar din 2016 este judecat pentru tentativă de omor, de câteva luni bune având nevoie judecătorul de caz pentru a decide în privința vinovăției acestuia. Iar acum instanța a decis că Bonculescu ar trebui să ajungă în spatele gratiilor pentru câțiva ani, doar că sentința nu este definitivă. La sfârșitul săptămânii trecute el a mers liniștit pe Insuliță și, de Ziua Internațională a Romilor, a asistat cu bucurie la concertul organizat de autoritățile locale la care cap de afiș a fost Tzancă Uraganu. Lui Sandokan i-a plăcut de Tzancă, acum el fiind în situația de aștepta decizia definitivă de la Curtea de Apel Craiova în speranța că va găsi o instanță mai clementă. La Târgu-Jiu i-au fost contopite și condamnările strânse în ultimii ani pentru alte scandaluri violente în care a fost implicat și așa a ajuns la ani buni de detenție. „Condamnă inculpatul Bonculescu Marinică, zis ,,Sandokan”, fiul lui —, cetăţean român, concubinaj, situaţia militară nesatisfăcută, studii analfabet, fără ocupaţie, cu antecedente penale, la pedeapsa de 7 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tentativă la omor calificat.(…) Constată că infracțiunile din prezenta sentință sunt concurente cu infracțiunile pentru care inculpatul Bonculescu Marinică, zis ,,Sandokan”, a fost condamnat(…). Contopește pedepsele de mai sus de 7 ani și 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 6 luni închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare, 6 luni închisoare, în pedeapsa cea mai grea, de 7 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din celelalte pedepse, respectiv 1 an și 2 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 8 luni închisoare”, a decis instanța. Pe parcursul procesului, Sandokan a fost și în arest preventiv sau arest la domiciliu, pentru a scăpa de cătușe el plângându-se la un moment dat judecătorului de caz că nu poate folosi toaletele din Penitenciar din cauza vârstei pe care o are, peste 60 de ani. Fiul său, Marius Nisciuc, și el inculpat în dosar, a primit, de asemenea, o pedeapsă cu executare, mai ales că și cazierul lui e unul încărcat, ultima sa ispravă fiind din luna februarie, când l-a lovitul cu cuțitul în cap pe fiul concubinei sale, scandalul având loc într-o cârciumă din oraș. „Condamnă inculpatul Nisciuc Marius, zis ,,Mariusică”, fiul lui —, cetăţean român, divorţat, situaţia militară nesatisfăcută, studii 8 clase, fără ocupaţie, recidivist, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor. (…)Condamnă inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.(…)Condamnă inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.(…)Condamnă inculpatul la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de uz de armă fără drept.(…) Contopește pedepsele de mai sus de 5 ani închisoare, 6 luni închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare, 6 luni închisoare și 11.950 lei amendă penală reprezentând 239 zile amendă a 50 lei ziua, în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din celelalte pedepse, respectiv 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare”, a hotărât instanța de judecată. Un al treilea inculpat ar urma și el să ajungă după gratii dacă la Curtea de Apel sentința va rămâne nemodificată. „Condamnă inculpatul Căldăraru Răzvan, zis ,,Greuceanu” , fiul lui —-, necăsătorit, relaţie de concubinaj, fără ocupaţie, studii 4 clase, stagiul militar nesatisfăcut, cu antecedente penale, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor.(…)Condamnă inculpatul la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. (…)Contopește pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 2 luni închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare”, a stabilit instanța. În dosar mai sunt alți doi inculpați care s-au ales cu amenzi penale de câteva mii de lei. Primii trei inculpați trebuie să îi achite părții vătămate Ionel Ștefănescu daune cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Aceștia au, de asemenea, obligația de a plăti statului cheltuieli judiciare de câte 15.000 de lei fiecare. În ultimii doi ani acest dosar a dus și la condamnarea mai multor martori pe care procurorii i-au acuzat de mărturie mincinoasă. Cei în cauză și-au schimbat constant declarațiile cu privire la scandalul întâmplat în octombrie 2016 în cartierul Obreja. Cei în cauză, de teamă, au declarat în așa fel încât inculpații să scape basma curată, fără să bănuiască vreo clipă că scandalul violent la care au asistat fusese înregistrat de o cameră de supraveghere. Imaginile au ajuns la anchetatori și, de aici până la aflarea adevărului nu a mai fost decât un pas.

Gelu Ionescu