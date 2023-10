Rugăciune pentru sănătatea sufletului şi a trupului – ,,Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele, ia aminte la mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut”!

Sacroterapia sau terapia prin rugăciune este o formă deosebit de complexă şi de puternică de a dobândi echilibrul fizic, mental şi spiritual, iar, pentru că sănătatea este legată de buna armonie care trebuie să existe între trup, suflet şi spirit, atunci când sufletul este curat şi sănătos, el comunică şi trupului aceste stări ale sale, mai ales că starea de sănătate deplină constituie mult mai mult decât ceea ce credem noi că înseamnă normalitate. Omul reprezintă o unitate deplină a sufletului şi a trupului, iar, în lumea creștină, rugăciunea este cunoscută mai mult sub denumirea de «hrană a sufletului», ca «medicament» al trupului, mai ales că sufletul este legat de trup, dar depăşeşte la un nivel de neimaginat limitele spaţiale şi temporale ale trupului! De aceea, sănătatea sufletească este cel mai important lucru care se dovedeşte prin Sfânta Împărtăşanie, când Trupul şi Sângele Domnului devin un adevărat foc alb şi necreat care curăţă sufletul şi trupul de toată întinăciunea păcătoşeniei omului! Scopul principal al Bisericii Lui Hristos nu este vindecarea oamenilor de boli trupești, care sunt o urmare firească a patimilor noastre, ci, vindecarea sufletelor noastre, iar, o rugăciune pentru liniștirea sufletului este tot ceea ce ai nevoie, atunci când sufletul ți-e cuprins de întristare. De aceea, rostește rugăciunea cu inima, ori de câte ori simți nevoia intrinsecă și bucură-te de efectele ei binefăcătoare, pentru că depresia, anxietatea, tristeţea, melancolia, amărăciunea, disperarea sunt stări sufletești general-umane care au creat în jurul lor o cultură aparte, cu nuanţe specifice epocilor și locurilor efemere, de la poeme și cântece la concepte filosofice. Dar, cu toate acestea, în spatele creativității ce se poate naște din suferință, oamenii au căutat întotdeauna să învingă starea bolnăvicioasă și să iasă renăscuți din ea, motiv pentru care au rostit rugăciuni vindecătoare care, prin puterea lor, pot face ca toată amărăciunea să dispară, iar, dacă sunt rostite la nevoie, rugăciunile pot face sufletul omului să tresalte de bucurie și să uite de toată tristețea existentă în viața aceasta pământească!

,,Rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit în viața mea”!

Iar, acum, când trupul este slăbit şi măcinat de grijile lumeşti, înalţ rugăciunea cea mai firească a sufletului smerit către îngerul meu păzitor, pentru a deschide geana zorilor prin cuvintele: ,,Sfinte Îngere, păzitorul și acoperitorul meu cel bun, cu inima zdrobită și cu sufletul îndurerat stau dinaintea ta și mă rog! Auzi-mă pe mine, păcătosul, rob al Lui Hristos, care cu multă căință și lacrimi amare strig: să nu pomenești fărădelegile și nedreptățile cu care eu, nevrednicul, te mâhnesc în toată vremea, săvârșind fapte necuvenite în fața Ziditorului meu Dumnezeu. Fii milostiv și nu te depărta de la mine! Trezește-mă din somnul păcatului și ajută-mă cu rugăciunile tale, ca întru pocăință și neprihană să-mi petrec cealaltă vreme a vieții mele. Păzește-mă de căderile în păcate de moarte, că să nu pier în deznădejde și să nu se bucure vrăjmașul de pierzania mea! În tot locul și în tot ceasul să-mi stai înainte, rugându-L pe Domnul Dumnezeul îndurărilor să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârșit în viața mea cu fapta, cu gândul sau cu vorba. Iar când va fi înfricoşatul ceas al trecerii la cele veşnice, tu să fii lângă mine, bunul meu păzitor, alungându-i pe întunecații demoni veniți să înfricoșeze cutremuratul meu suflet! Apără-mă de cursele lor, când va fi să trec prin vămile văzduhului, pentru ca, de Tine călăuzit și păzit, lumina Raiului să o văd, unde Sfinții și Puterile cerești laolaltă laudă și preamăresc numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, și acum și pururea și in vecii vecilor. Amin!”.

,,Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă”!

Voi încheia cu această Rugăciune puternică adresată Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ,,Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele! Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea! Temere şi cutremur au venit peste mine şi întunericul m-a acoperit. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta! Să ajungă până la Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat! Miluieşte-mă, Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, Doamne, că s-a tulburat foarte sufletul meu! Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nopţile, îmi stropesc patul cu lacrimile mele şi în ele îmi scald aşternutul. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu şi mă voi mărturisi Lui, mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu! Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vino şi mă vindecă şi pe mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit bunătatea şi iubirea Ta! Păcătuit-am la cer şi înaintea Ta, toată fărădelegea am săvârşit-o, arătatu-m-am lipsit de toată virtutea şi sănătatea sufletului şi a trupului. Slăbănogit-a trupul meu, umplutu-s-a de răutăţi sufletul meu, slăbit-a duhul meu. Stricatu-s-a voia mea, toate se înăbuşă şi suferă înlăuntrul meu, coborâtu-m-am până în iadul cel mai de jos! Izbăveşte-mă, Doamne, de apăsarea şi durerea sufletească, şi de greutatea inimii care mă stăpâneşte cu dreptate. Bunăvoinţa bunătăţii Tale să zdrobească pe vrăjmaşii mei şi pe omul cel vechi cu patimile şi cu poftele lui! Fie, Doamne, Voia Ta spre răsplata binevoitorilor şi ajutătorilor mei: soţia Măriuţa, copiii Ana-Maria Alexandra şi Vasile Emanuel, dr. Pojojnicu Iosefina, dr. Cornel Munteanu, jurist Ion M. Ungureanu, Preot Paroh Antonie Făinişi, Preot Paroh Ilie Amzucu, Preot Paroh Dan Dulămiţă, d-l Irinel Avram, familia Sandu şi Nicolaeta Urezeanu, d-na Octaviana Popescu, d-na Olteanu Profira şi alţii, astfel încât bucurându-mă de darurile domniilor lor şi veselindu-mă, Doamne, să Te urmez fără tristeţe, cu faţa veselă şi să Te slăvesc, să-Ţi cânt şi să Te binecuvântez întru toţi vecii, Dumnezeul meu! Vino şi întăreşte-mă cu puterea Ta proniatoare, ca să Te preaslăvesc şi să-Ţi cânt Ţie, Domnului preamilostiv, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt întru toţi vecii! Tu eşti apărătorul meu, împreună cu Preamilostivul Tău Părinte şi cu Mângâietorul Tău Duh, atunci când mă încearcă întristările care mă cuprind în toate zilele vieţii mele. Amin.”

Profesor dr. Vasile GOGONEA