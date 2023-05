Rivaldinho a plecat din Bănie: ,,Nu mai vreau să fiu a doua sau a treia opțiune”

Atacantul Rivaldinho (28 de ani) și-a reziliat înțelegerea cu Universitatea Craiova. Fiul legendarului Rivaldo nu a făcut mulți pureci în Bănie și a decis să-și caute norocul la altă echipă. Decizia a fost luată din cauza timpului limitat de joc. Brazilianul a fost transferat de doljeni la începutul sezonului de la KS Cracovia. Imediat după terminarea contractului, vârful și-a exprimat dorința de a rămâne în Superligă, unde a mai evoluat pentru Dinamo și Viitorul. „A fost decizia mea. Am și eu o vârstă și nu mai vreau să fiu a doua sau a treia opțiune. Am vorbit cu domnul Rotaru zece minute. Totul a fost foarte, foarte OK. Am reziliat în condiții amiabile. Apoi, am făcut și ultimul antrenament cu echipa. N-am reproșuri de făcut. Acum, în perioada următoare, voi vedea ce se va întâmpla. Mie îmi place foarte mult România. Familia se simte minunat aici. Probabil, vor apărea diverse oportunități în scurt timp. Ori din România, ori din străinătate. Mulțumesc Craiovei și suporterilor Universității. Să ne revedem sănătoși!”, a declarat Rivaldinho pentru GSP.ro. În mandatul lui Eugen Neagoe, brazilianul a fost utilizat titular doar de două ori, iar în play-off a prins 19 minute în 6 etape.

Cătălin Pasăre