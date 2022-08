Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Supa cremă de ardei copți

Lista de cumpărături fond de supă clară de legume, pentru 6 persoane:

* 1500 ml de apă;

* 400 gr de legume amestecate (morcovi, morcovi galbeni, rădăcină de țelină, păstârnac, pătrunjel, praz, ceapă, pătrunjel verde);

* 30 ml vin alb;

* 4-6 boabe de piper negru;

* 4 boabe de ienupăr;

* 3 foi de dafin;

* 1/4 nucșoară;

* 1 vârf de cuțit de sare.

Lista de cumpărături pentru supa cremă din ardei copți, pentru 6 porții:

* 2 cepe medii;

* 3 ardei roșii;

* 3 linguri de ulei sau 30 gr de unt;

* 100 ml de smântână lichidă pentru gătit;

* 1000 ml supă clară de legume;

* Sare, piper după gust.

Mod de preparare:

Începem cu supa fond clară de legume, eu o folosesc la toate supele cream, este baza la mine.

Spălăm bine legumele sub jet de apă, apoi tăiem vârfurile și partea de sus a legumelor.

Tăiem legumele în bucăți de 2, 3 cm dar coaja rămâne pe ele. Într-o oală turnăm apa și aducem oala la fierbere. Adăugăm foile de dafin, boabele de ienupăr, boabele de piper, sare și fierbem totul la foc mediu pentru 30 de minute.

Între timp, preîncălzim cuptorul la 230 de grade. Din când în când, cu un polonic, adunăm spuma, după 30 de minute dăm oala deoparte și lăsăm puțin să tragă. Spălăm bine ardeii, îi ștergem, după care îi așezăm pe grătarul cuptorului pentru 20-25 de minute.

Din când în când, îi mai întoarcem să nu se ardă. Curățăm ceapa, după care o tăiem în bucăți de 1, 2 cm. Scoatem ardeii de la cuptor și îi așezăm pe o farfurie sau într-un bol.

Așteptăm să se răcească puțin și îi curățăm de pielițe, apoi îi tăiem în cuburi mari. Adăugăm uleiul sau untul într-o cratiță, călim ceapa de culoarea aurie, adăugăm ardeiul și călim mai departe pentru câteva minute.

Adăugăm supa clară de legume, sare, piper după gust, smântâna lichidă pentru gătit și fierbem totul la foc mediu pentru 20 de minute. Când ardeiul și ceapa sunt moi, atunci adăugăm totul într-un robot de bucătărie și mixăm bine pentru 5 minute. Supa noastră trebuie să aibă o textură lichidă și cremoasă. Turnăm supa într-o cratiță și o mai fierbem pentru câteva minute, eventual mai adăugăm sare sau puțin fond de supă dacă este prea groasă.

Înainte de servirea pe farfurie, cu un blender de mână o mai mixăm din nou. Eu, pentru servire, am folosit spumă de lapte.

Într-o oală mică am adăugăm 100 ml de lapte cu un vârf de cuțit de sare. Când laptele s-a încălzit, cu un blender de mână, amestecăm bine până se face o spumă.

Într-o farfurie turnăm supa cremă, iar cu o lingura luăm spuma de lapte si ornamentăm după placul fiecăruia. Nu uitați să gătiți cu pasiune! Spor la gătit !

Poftă bună!