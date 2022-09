Rădoi a bătut-o pe FCSB, deși a avut opțiuni limitate în atac

Mirel Rădoi merită credit pentru victoria în fața bucureștenilor. Antrenorul Universității a găsit ,,cheia” pentru a debloca apărarea lui Nicolae Dică, deși gazdele au fost ,,văduvite” de foarte mulți jucători ofensivi. Fără Andrei Ivan, Elvir Koljic, Ştefan Baiaram sau Rivaldinho, Craiova a reușit să fie în control în meciul cu FCSB, pe care l-a câștigat cu 2-1. Ambele echipe au avut ocazii mari de a înscrie, dar, paradoxal, reușitele au venit după două penaltiuri și un autogol. Bogdan Mitrea și Andrea Compagno au marcat de la punctul cu var în prima repriză, iar devierea nefericită a lui Răzvan Oaidă (`66) a adus toate punctele pentru gazde. ,,Cred că diferența de scor putea fi mai mare, n-au fost prea multe ocazii din partea FCSB-ului. Cred că am avut o posesie mai bună și am stat mai bine și la capitolul ocazii. E plăcut că sunt aici, e plăcut că am câștigat, dar, din punctul acesta de vedere, nu e ușor (n.r. – vorbește despre legăturile sale cu FCSB). Sunt la Craiova și trebuie să fac tot ceea ce depinde de mine pentru a câștiga meciuri. Nu pot să mă bucur foarte mult. Patronul echipei e nașul meu, nu sunt într-o poziție în care să radiez de bucurie. Prima repriză a fost la îndemâna noastră. A fost un penalty inexistent, sper să nu se supere cei din cabina VAR. Sper să nu fiu suspendat, dar asta e realitatea. Mi-e greu să înțeleg. Nu vreau să pară că acuz arbitrajul, dar gândiți-vă că două decizii de arbitraj puteau face să fiu dat afară! Nu zic că așa s-ar fi întâmplat… dar cred că arbitrii ar trebui să aibă mai mare grijă, e în joc cariera lor cum e în joc și cariera noastră”, a declarat Rădoi după meci.

Nicușor Bancu și-a făcut singur un cadou. În ziua când a împlinit 30 de ani, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. ,,Ne bucurăm că am luat cele trei puncte, a fost un cadou perfect. Îmi doream de ziua mea victoria. E bine că am urcat în clasament și le-am oferit suporterilor acestora minunați o victorie mare. Sperăm să continuăm așa și în deplasare, pentru că dacă avem aceeași atitudine vom câștiga. Fanii au făcut o atmosferă senzațională. Este cea mai frumoasă zi de naștere. Le mulțumesc din suflet și sper să fie alături de noi în continuare”, spus Bancu după fluierul final. Fundașul Universității nu merge singur la echipa națională. După accidentarea suferită, duminică, de Vlad Chiricheș la echipa de club, staff-ul naționalei a decis să îl cheme pe fundașul Bogdan Mitrea. Cel din urmă a mai fost la prima reprezentativă acum 2 ani.

Universitatea Craiova, în meciul cu FCSB:

Lazar – Paul Papp, Raul Silva, Bogdan Mitrea – Bogdan Vătăjelu, Alex Crețu, Vladimir Screciu (’89, George Cîmpanu), Eduard Florescu (’54, Mihai Căpățînă), Nicușor Bancu – Dan Nistor (’89, Alex Mateiu), Jovan Markovic (’77, Ante Roguljic). Rezerve neutilizate: Denis Rusu – Valerică Găman, Ivan Martic, Ionuț Vînă, Sergiu Hanca. Antrenor: Mirel Rădoi.

Cătălin Pasăre