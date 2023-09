Puteți mai mult! CSM, învinsă de Buzău după un festival de ratări

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a pierdut duelul din etapa a cincea a Ligii Florilor, 25-28 cu Gloria Buzău. Deși echipa favorită pe hârtie s-a impus în Sala Sporturilor, gorjencele pot considera că au pierdut meciul pe mâna lor. Trupa gazdă a ratat o sumedenie de ocazii, inclusiv trei aruncări de la 7 metri. ,,Barele” au fost din nou la ordinea zilei, iar unele handbaliste au evoluat sub potențial în această confruntare, lucru recunoscut și de antrenorul Liviu Andrieș. În acest context, CSM mai așteaptă primul succes de acasă, din cinci etape formația alb-albastră reușind două victorii, ambele în deplasare. ,,Fetele au muncit, și-au dorit, s-au bătut împotriva unei echipe puternice, care are talie și forță. Diferența s-a făcut pe ratări. Cred că am ratat 8-10 aruncări din situație unu la unu cu portarul. Într-un asemenea meci strâns, contează. Când trei dintre jucătoarele tale prind o zi mai proastă, este destul de complicat. Maria Gavrilă a fost răcită toată săptămână, de aceea nu a mai apărut în repriza a doua. E clar că pentru noi contează orice jucătoare. Ca bancă tehnică, nu suntem foarte mulțumiți de unde ne aflăm ca echipă, dar am acumulat niște puncte importante. Avem un program greu în tur, trebuie să batem formațiile de valoare apropiată”, a spus antrenorul Liviu Andrieș.

Extrema Ana Maria Lopătaru a făcut un meci bun contra Buzăului. A punctat de cinci ori, fiind cea mai bună marcatoare a gazdelor după Laura Moldovan, cu șase goluri. ,,Sunt dezamăgită pentru eșec, dar conștientă că mai avem mult de muncă, atât în apărare, cât și în atac. Pe viitor, cred că o să fie mult mai bine și o să ne sudăm că echipă. Cred că în momentele-cheie, trebuie să învățăm să gestionăm mai bine situația. Trebuie să avem o apărare puternică, indiferent ce se întâmplă, și în atac mai puține ratări și greșeli tehnice. Norocul ți-l mai faci și singur. Am găsit aici o echipă dornică de luptă, sunt sigură că vor veni și rezultatele pe parcurs”, a declarat jucătoarea venită de la Galați.

Următorul meci are loc în deplasare, la Craiova.

CSM Târgu Jiu – Gloria Buzău 25-28(13-14)

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(14 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 1g, Angela Pușcaș 4g, Andreea Mihart, Simone Bohme, Mirabela Coteț, Andreea Chiricuță, Laura Moldovan 6g, Ana Maria Lopătaru 5g, Sabrina Lazea 1g, Florența Ilie 1g, Ana Cătălina Ciolan 4g, Sabine Klimek 3g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Cătălin Pasăre