Proiecte sportive implementate de Asociația Scout Society ajunse, la final

Asociația Scout Society din Târgu-Jiu, în ultima perioadă a implementat în calitate de partener, o serie de proiecte sportive. Unele dintre acestea deja ajung la final, iar rezultatele nu întârzie să apară datorită activităților care au fost organízate pe durata implementării proiectelor.

Printre acestea sunt proiectele ,,CYCLE! 2 Wheels Enough for Our Planet’’ și ,,Outdoor Sports in Nature for Skills Development” care au fost implementate în perioada 01.01.2021 – 30.06.2022 și au fost co-finanțate de Uniunea Europeană.

Primul proiect a vizat promovarea folosirii bicicletelor în activitățile de zi cu zi. Scopul proiectului a fost de a dezvolta o atitudine pozitivă față de mediu și schimbările climatice, precum și dezvoltarea unor alternative de viață sănătoase. Pentru atingerea scopului propus au fost organizate mai multe activități.

Prima întâlnire de lucru din cadrul proiectului a avut loc în Viena, Austria, unde partenerii au discutat subiecte precum: bicicleta ca mijloc de de transport; conștientizarea valorii adăugate a ciclismului și a activităților fizice în relație cu dezvoltarea personală, profesional și socială a indivizilor; au fost prezentate cele mai bune practici din orașele partenerilor și promovate inițiative de ciclism la nivel local.

Următoarea activitate a avut loc în Grecia, unde partenerii au discutat despre regulile regionale pentru activitățile locale organizate de fiecare partener, au vizitat un liceu din localitate unde au vorbit despre activitățile proiectului iar la final au făcut un tur cu bicicletele pentru a influența comunitatea locală să conștientizeze importanța utilizării bicicletelor în rutina personală.

Ulterior, Asociația Scout Society a organizat o serie de activități locale prin intermediul cărora a fost promovat ciclismul ca mijloc de transport, dar și s-a atras atenția asupra schimbărilor climatice, ca rezultat al activității omului.

De asemenea, voluntarii au reciclat și bicicletele nefuncționabile și le-au transformat în suporți pentru ghivecele cu flori.

Ultima activitate din cadrul proiectului a avut loc în Turcia și a constat în organizarea unui tur al orașului de Ziua Mondială a bicicletei.

Proiectul a fost coordonat de către Karasu District Governorship din Turcia.

În cadrul proiectului ,,Outdoor Sports in Nature for Skills Development”, partenerii și-au propus să încurajeze practicarea activităților sportive, în special a celor desfășurate în natură, utilizând astfel sportul ca instrument educațional benefic în dezvoltarea de abilități. Proiectul a fost coordonat de către organizația USIT din Spania.

Și în cadrul acestui proiect au fost organizate o serie de activități împreună cu partenerii.

În prima fază aceștia s-au întâlnit în Spania, unde a avut loc și lansarea proiectului. Ulterior, participanții s-au adunat la Târgu-Jiu, unde au discutat despre progresul activităților și s-au implicat în activitățile organizate în natură, de la Baia de Fier.

La următoarea întâlnire din Italia, a fost perfecționat design-ul broșurii proiectului: https://osin4sd.scoutsociety.ro/resources/ care conține beneficiile și abilitățile care pot fi obținute prin practicarea sportului în aer liber, în cinci mari categorii: sănătate fizică, sănătate mintală și bunăstare, educație și învățare, cetățenie activă și comportament antisocial. În cadrul întâlnirii au fost stabilite și detaliile campaniei de conștientizare care a promovat puterea sportului în aer liber ca instrument educațional pentru dezvoltarea competențelor la nivel local, național și internațional.

Întâlnirea finală din cadrul proiectului a avut loc în Cehia, unde s-au discutat activitățile de diseminare și sustenabilitate al proiectului și a fost testată o activitate în aer liber – high ropes, care ajută la concentrare și îmbunătățește munca în echipă și dezvoltă abilitățile de comunicare.

Un alt proiect finalizat recent este și TRIM, coordonat de The Center for School and Extracurricular Activities (CŠOD) din Slovenia, co-finanțat de Uniunea Europeană. Și în cadrul acestuia au avut loc o serie de activități, precum: conferința de lansare a proiectului care a avut loc în Târgu-Jiu, cursul de formare și competiția internațională din Slovenia, o serie de competiții locale în fiecare comunitate parteneră și conferința de final din Portugalia. Asociația Scout Society din Târgu-Jiu, pune un mare accent pe promovarea și practicarea sportului sub diverse forme. În acest sens, vă invită să vă alăturați activităților sportive (și un numai) care urmează să fie organizate și în cadrul altor proiecte.

Corina Lebedinscaia, coordonator comunicare