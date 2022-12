Proiect în lucru la Jupânești: Apă și canalizare, de 250 de miliarde de lei vechi

Primăria Jupânești este în top privind proiectele accesate în ultimii doi ani de o administrație locală, asta nu numai la nivel de Gorj, ci și la nivelul regiunii Oltenia. O spune chiar edilul local, Ion Gîrniceanu, care demonstrează astfel că în comuna pe care o conduce de doi ani se face ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani. Până la această oră, autoritatea locală are 26 de proiecte depuse la diverse structuri care finanțează astfel de eforturi ale UAT-urilor de a crea confort în comunități.

Unul dintre proiectele în lucru este cel legat de introducerea apei și a canalizării în comuna Jupânești.

Proiectul pe PNDL 2, are la bază o suma de 250 miliarde vechi. Firma care a câștigat licitația pentru aceasta investiție este din Olt, cu subcontractare din Dolj.

Investiția legată de apă și canalizare se realizează în ciuda vremii nefavorabile, fiind în grafic, dar lucrurile în comună nu se opresc aici.

Primăria a mai accesat 40.000 de lei, pe ,,Anghel Saligny” și pe PNDL 2, și va realiza în comună o stație de încărcare a vehiculelor electrice, stâlpi fotovoltaici și un centru de inovare.

Proiectul pe Anghel Saligny are o valoare de 150 de miliarde de lei vechi.

La 400 miliarde lei vechi se ridică, per total, ambele proiecte apă – canal pentru Jupânești. O sală de sport nouă va avea comuna în curând, proiectul așteptând să fie semnat la Ministerul Dezvoltării, în timp ce modernizarea Școlii Gimnaziale din Jupânești și a două grădinițe, din Vierșani și Jupânești, așteaptă semnătura pentru finanțare, fiind incluse în același proiect.

S-a mai realizat un studiu pentru introducere gazelor în comună iar proiectul prevede obținerea a 390 de miliarde de lei vechi pentru racordarea comunei.

