Profesorii de azi, profesorii de mâine – Cursuri de formare prin proiecte europene

În secolul nostru, tehnologia progresează cu o viteză uimitoare și din cauza ei suntem asaltaţi cu toţii, copii şi adulţi, de o veritabilă avalanşă de informaţii, ştiinţele educaţiei se orientează din ce în ce mai mult către întoarcerea la natură.

Educaţia nonformală şi, implicit, educaţia outdoor sunt activităţi cu efect formativ, mai puţin formalizate. Conceptul de educație nonformală este asociat conceptului de „învățare pe tot parcursul vieții” (lifelong learning).

În urma acreditării obținute de ISJ Gorj, ca lider de consorțiu, mai multe scoli din județul Gorj vor beneficia până în anul 2027 de finanțare europeană pentru mobilități și formare profesională în domeniul educației școlare.

Acreditarea pentru educaţie şcolară obținută de ISJ Gorj, prin coordonatorul de proiect – doamna inspector şcolar Angelica Necşulea -, urmăreşte formarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de tip outdoor, nonformale si incluziune.

Prima activitate a proiectului a avut loc in Turcia, Istanbul, în perioada 24-28 noiembrie 2022, alături de profesori din Turcia, Polonia si Italia. Au participat reprezentanți ai I.Ș.J. Gorj și din următoarele unități școlare: Grădinița cu Program Normal „Sfântul Stelian”, structură a Școlii Gimnaziale Nr.1, „George Uscătescu” Tg-Cărbunești, Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Bumbești-Pițic, Școala Gimnazială Arcani, Scoala Gimnaziala Lihulești, Școala Gimnazială Negreni, Școala Gimnazială Florești, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Andreești, Școala Gimnazială Hurezani, Școala Gimnazială „Ion Vîlceanu” Drăgotești, Școala Gimnazială „Cornelius Radu” Rădinești, Liceul Tehnologic Roșia-Jiu.

Asociația Edu2grow, prin acest program european, a propus participanţilor următoarele cursuri de formare: ,,Outdoor education”, ,,Non formal for inclusion” şi ,,Spice up Formal Education”. Modulul de educaţie non formală a fost condus de către un formator din Polonia, Ursula Kierczak.

Activităţile nonformale şi outdoor proiectate şi desfăşurate de echipe internaţionale au generat următoarele beneficii directe pentru participanți:

– dezvoltarea abilitățile de comunicare, de cooperare şi colaborare, fără de care nu poate fi atins obiectivul comun al echipei;

– trezirea interesul cursanţilor de a participa la sarcini noi şi complexe;

– înţelegerea, acceptarea şi respectarea regulilor de grup, îmbunătăţirea performanţelor şcolare, descoperirea aptitudinilor şi talentelor;

– generarea capacității de a se integra repede într-un grup;

– încurajarea găsirii celei mai bune soluții în situaţii imprevizibile;

– dezvoltarea aptitudinilor de leader;

– creşterea disponibilităţii de comunicare;

-creşterea stimei de sine;

– dezvoltarea personală şi creşterea şanselor de integrare socială.