Prima înfrângere pentru juniorii 3

Juniorii 3 de la CSM Târgu Jiu au înregistrat prima înfrângere în actuala ediție de campionat. Elevii lui Vali Popescu au pierdut confruntarea din etapa a 8-a a Seriei I, cu CSS Drobeta Turnu Severin. Gazdele, locul 2 în grupă, s-au impus cu 37-35 (20-17), dar nu i-au detronat pe gorjeni de pe prima poziție. După rezultatul de duminică, CSM Târgu Jiu și CSS Drobeta Turnu Severin vor merge în faza a doua a campionatului cu câte 2 puncte, după ce și-au împărțit victoriile în prima parte a sezonului. ,,Din păcate nu am reușit să câștigăm acest joc. Am greșit puțin cam mult. Am pierdut destul de ușor mingea în atac. Nici în apărare nu am reușit să facem un joc foarte bun, și cred că aici s-a făcut diferența. Trebuie să învățăm și din astfel de jocuri”, a fost concluzia antrenorului oaspeților după meci.

CSM Târgu Jiu: Vlad Mezdrea, Mihai Bordușanu 1g, Narcis Popescu, Ianis Penescu 4g, David Popară, Andrei Mornea, Alexandru Ungureanu, David Bîrlete 2g, Alexandru Anghel, Ștefan Stănoiu, Mihai Ularu 2g, David Honcioiu 10g, Mihnea Ciobanu 1g, Vlad Călinoiu 7g, Robert Guran 2g, Cătălin Popescu 6g. Antrenor: Valentin Popescu.

Etapa viitoare, pe 18 februarie, CSM Târgu Jiu va juca pe teren propriu, cu CSS Craiova.

Cătălin Pasăre