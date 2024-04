„Portal-MĂIASTRA”, la jubileu – XX – După douăzeci de ani…

Trimestrialul de cultură „Portal-MĂIASTRA” a fost inițiat în urmă cu 20 de ani, printr-un parteneriat între Societatea de Științe Filologice din Romania – Filiala Târgu-Jiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean Gorj. Prin articolul-program „La început de drum” era definit atât contextul în care revista își făcea apariția, după vreo câteva publicații care își încheiaseră misiunea, cât mai ales ideea de a capacita valori cultural-artistice („vocații, pasiuni, inițiative”), „coagularea unei autentice emulații locale”: „Necesitatea unei reviste de cultură, în care să se reflecte toate inițiativele, proiectele, realizările și activitățile concrete ale oamenilor de cultură și artă din Gorj (și nu numai din arealul a ceea ce numim „Gorjul cultural”) nu mai trebuie, îndeobște, argumentată aici (…). Ne-am angajat noi a demara acest proiect cultural, urmărind a revigora un climat de emulație revuistică în urbea de pe Jiu, unde, se zice, s-au înmulțit creatorii și pasionații de cultură pe metru pătrat! (…) Oricine dorește să se exprime și are, evident, ceva de spus în domeniul cultural-artistic este binevenit în coloanele publicației. Nu vom cultiva spiritul de „bisericuță”, nici acel individualism așa-zis „elitist”, suficient sieși, ci vom deschide paginile revistei (desigur, în cadrul unor exigențe valorice) tuturor celor capabili de exprimare literar-artistică și pasionați de cultură).

Dar revista își propunea totodată, dincolo de „declarația de independență” (de a nu fi subordonată instituțional și de a nu face politică), să nu rămână strict în cadrele unui localism, fie el și „creator”, asigurându-și o deschidere mai largă: „deschiderea publicației și către alte zări, năzuind, dincolo de localismul creator, la un impact mai larg în viața culturală românească” (Anul I, nr. 1/ 2005, p. 1-2).

Apărută în format tabloid, cu primele trei numere de 30 și 40 de pagini, „Portal-MĂIASTRA” s-a stabilizat la 52 de pagini începând cu numărul 4/2005 până azi, deși, iar în cazul unor numere comasate, trimestrialul a ajuns la 76 pagini (Nr. 1-2/2022), ba chiar la 112 pagini (Nr. 3-4/ 2021) și 144 pagini (Nr. 1-2/2021).

Beneficiind de contribuția unor valoroase condeie locale, dar și din spațiul culturii naționale (inclusiv din Basarabia, Bucovina ori Banatul sârbesc) ori de colaborarea unor scriitori de pe meridiane euro-atlantice (USA, Australia, Canada, Spania, Franța, Germania etc.), revista a fost și este urmărită, în mediul virtual, din multe puncte de pe mapamond…

În cele două decenii de apariție sine hiatu, putem spune că „Portal-MĂIASTRA” a devenit o tribună culturală de exprimare liberă, promovând atât creația ca atare (poezie, proză, teatru) cât și cercetarea literară (studii și eseuri de teorie, critică și istorie literară), reușind a se face cunoscută în peisajul revuistic românesc.

Acum, la acest jubileu, se cuvinte să amintim și marile pierderi, de-a lungul celor douăzeci de ani – personalități care și-au pus amprenta pe specificul și calitatea publicației, neuitații: Ovidiu Drimba, președinte al Colegiului de redacție în perioada 2007-2017 (urmat, de la nr 3/2017 până azi de poetul și criticul literar Gheorghe Grigurcu și Mircea Popa), Ion Pogorilovschi, Nina Stănculescu, Grigore Smeu, Sorana Georgescu-Gorjan, Traian Diaconescu, Gheorghe Pavelescu, Ion Miloș, Adam Puslojić, Iuliu Pârvu, Dumitru Daba, Valentin Taşcu, Sabin Popescu-Lupu, Romeo Ionescu, Romeo Magherescu, Viorel Gârbaciu, Ștefan Stăiculescu, Ion Şoldea, Titu Pânişoară, Ion Cepoi ș.a.

Capacitând în colegiul de redacție scriitori gorjeni și din alte filiale ale U.S.R. din țară, inclusiv din străinătate, am putut asigura nu numai calitatea dar și circulația publicației într-un spațiu cultural mai larg, revista creându-și un culoar distinct în peisajul revuistic atât de diversificat și reușind din 2014 (Anul X, Nr. 2/39) să apară „Sub egida Uniunii Scriitorilor din România”. Un gând de gratitudine pentru instituția sub girul căreia apare azi revista, CJCPCT Gorj (director: Pompiliu Ciolacu), cu sprijinul Consiliului Județean Gorj! Mulțumim, de asemenea, Tipografiei PRODCOM Tg.-Jiu (director: Minel Cinciulescu, tehnoredactor: Rodica Teiuș), pentru prezentarea grafică ș calitatea actului editorial.

Zenovie CÂRLUGEA, director de proiect

*

Cu prilejul recentului jubileu, pe adresa revistei au sosit zeci și zeci de mesaje de felicitare de la oameni de cultură, scriitori, colaboratori și prieteni din întreaga țară, dintre care deja revista a publicat câteva (Acad. Ioan-Aurel Pop, Ion Taloș, Eugen Dorcescu, Mircea Popa, Nicolae Georgescu, Radu Ulmeanu, Gh. Glodeanu, Magda Ursache, Mircea M. Pop, Ioan St. Lazar, Monica Condan, Lucian Gruia, Aureliu Goci, Victoria Milescu, Emil Dinga, Gabriel Coșereanu, Florian Copcea, Delia Munteanu, Mirela-Ioana Dorcescu, Dumitru Hurubă, Ion Filipoiu, Veronica Bălaj, Nicolae Băciuț, Tudor Nedelcea, Maria Daniela Pănăzan, Nicolae Suciu, Hans Dama, Gheorghe Șeitan ș.a.).

Numărul jubiliar (1/2024) se deschide cu mesajul dlui acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, instituție la care se află colecția la zi a trimestrialului de cultură „Portal-MĂIASTRA”:

La două decenii de când „Măiastra” literară și-a luat zborul prin lume, mă simt încurajat de destinul ei așa de promițător. De multe ori, când pornim o lucrare, ne gândim la versurile lui Eminescu: Dintre sute de catarge/ Care lasă malurile,/ Câte oare le vor sparge/ Vânturile, valurile?. Iată că al „Măiestrei” catarg nu l-a „spart” nimeni, nici vânturile, nici valurile, nici răutatea oamenilor și nici măcar indiferența lor. Felicitări sufletului ei, domnului Zenovie Cârlugea! Mă bucur că „Măiastra” merge înainte și îi urez, după datină și cuviință, La mulți ani!”

IOAN-AUREL POP, Președintele Academiei Române