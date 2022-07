Petrolul Țicleni promite un sezon mai bun

După o perioadă însemnată, în care pandemia de Covid-19 a întrerupt fotbalul mic, Liga 4 din Gorj a pornit la start cu numai 10 echipe. Din campionat nu putea lipsi Petrolul Țicleni, o formație de tradiție, care aspiră la primele locuri. Din păcate pentru echipa lui Samir Bufanu, doar prima jumătate din sezonul regulat a fost una reușită, formația ratând play-off-ul după retur. ,,După terminarea campionatului, am rămas cu un gust amar. În tur, eram în primele trei echipe, iar la finalul returului nu am reușit să prindem play-off-ul. Cauzele pentru acest eșec sunt multiple, dar trebuie să mergem mai departe. A fost și un format nou, și probabil cei de la AJF au luat această decizie din cauza numărului mic de echipe care s-au înscris în competiție. În orice caz, a fost un an competițional nu prea reușit pentru noi, pentru că obiectivul era clar, clasarea în primele patru echipe”, a declarat antrenorul Samir Bufanu. Tehnicianul de la Țicleni conduce echipa de peste 15 ani și crede că Petrolul își va lua revanșa în campionatul următor. Bufanu este convins că formația sa va fi la startul ligii a patra și în sezonul viitor.

,,Normal că vom merge mai departe, nu ne vom schimba strategia. Vom trata cu maximă seriozitate fiecare adversar pe care îl vom întâlni și vom respecta competiția. Asta ne-am dorit tot timpul, iar important este ca, după fiecare joc, să avem satisfacția morală că am dat tot ce am avut mai bun ca să scoatem un rezultat pozitiv. Vrem să terminăm cât mai sus în clasament și sunt sigur că vom avea un an mai reușit. Petrolul Țicleni are resursele necesare. Vreau să specific că noi suntem echipă susținută de sindicatul SNP – Filiala Oltenia, și pe această cale le mulțumim celor din conducere. Baza sportivă aparține primăriei din localitate, și le mulțumim și autorităților care se ocupă de mentenanța stadionului. Au încercat permanent să ne ajute și să îmbunătățească, acolo, condițiile. Avem o echipă de conducere puternică, în frunte cu Bebe Mărgineanu – preşedinte şi Gabriel Cănuţă – vicepreşedinte. Director sportiv este Constantin Mărgineanu, iar alături de noi au fost mereu Lucian Bălă și Daniel Popescu”, a declarat principalul de la Țicleni. Bufanu a mai spus că, în sezonul viitor, se încearcă un mixt între tinerele talente locale și jucători cu ștate vechi în campionatul județean. ,,Avem câțiva tineri promițători, trebuie încurajați, pentru că trecerea de la juniori la seniori nu este ușoară. În timp, cu siguranță ei o să facă acest pas. Așa cum e normal, suntem în discuții și cu câțiva jucători cu experiență, care se pliază pe ceea ce ne dorim noi”. Petrolul Țicleni a terminat campionatul pe locul 6, înregistrând 8 victorii, 5 egaluri și 5 înfrângeri.

Cătălin Pasăre