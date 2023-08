Pericle, politica și femeile

„Pericle a fost unul din puţini norocoşi. A avut de partea lui mai multe şi fericite împrejurări şi s-a văzut înzestrat cu însuşiri ce răspundeau atât de bine timpului său, încât istoria – care întodeauna se înclină în faţa norocului – a sfârşi prin a da numele său celei mai glorioase şi mai prospere perioade a vieţii ateniene. Epoca lui Pericle este epoca de aur a ATENEI.

Era mai degrabă delicat şi fragil, cu un cap ciudat, în formă de PARĂ” (Istoria grecilor de Indro Montanelli – pag. 108).

„Pericle nu era un orator volubil, îndrăgostit de propriul său glas, ca Cicero şi Demostene”. „Pericle era cinstit din fire şi, adevărul e că a părăsit politica având aceeiaşi avere cu care a intrat ÎN EA” (pag 109).

„Atenienii nu s-au plictisit să-l tot aleagă, timp de aproape 40 de ani fără întrerupere, din 467 până-n 428 Î.Hr” (pag. 10.)

„Pericle – a trebuit să plătească într-o zi tribut celei mai oneste dintre toate slăbiciunile – AMORUL – şi să-şi piardă capul pentru o femeie” (pag. 111). „Atunci când a cunoscut-o Pericle pe Aspasia, acesta era iubita lui Socrate, care fiind prea puţin amator de femei, i-a cedat-o cu plăcere şi i-a rămas în continuare prieten” (pag. 112).

„Şi aşa, a condus-o la el acasă pe Aspasia care devenită astfel «prima doamnă a ţării», a deschis un salon şi, între o conversaţie şi alta, i-a mai dăruit lui Pericle şi un fiu. Se pare că Aspasia l-a făcut fericit dar, din punct de vedere politic, nu i-a purtat noroc”! (Istoria grecilor de Indro Montanelli, pag 112).

Politicienii noştri contemporani ar face bine să se întoarcă la Pericle şi să selecteze din marile lui calităţi şi defecte! A avut capul sub formă de PARĂ DAR A CREAT O epocă! Unii de-ai noştri au capul sub formă de: gutuie, ridiche, conopidă etc. Nu-i o problemă! De ce nu au CINSTEA şi respectul pentru ADEVĂRUL lui Pericle? De ce? De ce?

Prof.Teodor T. Voicu , Albeni