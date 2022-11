Parada toamnei la „Constantin Săvoiu”!

Unul dintre cele mai frumoase spectacole dedicate Toamnei a avut loc, astăzi, la cea mai mare școală gimnazială din Târgu-Jiu. Este vorba despre Școala ,,Constantin Săvoiu” , unde, cu implicarea celor 25 de învățători, copii și părinți, a avut loc sărbătoarea dedicată acestui anotimp, sub titulatura ,,Toamna, la Săvoiu”. Este prima ediție de sărbătorire a Toamnei, de asemenea anvergură.

Festivalul Toamnei, Școala Gimnazială ,,Constantin Săvoiu” a început, astăzi, la ora 11.00 și a constat într-o expoziție inedită de mese îmbelșugate, momente cu ,,dovleacul vesel” și vizita preșcolarilor de la două grădinițe din municipiu. Nu a lipsit, bineînțeles, nici parada costumelor, bogată în vestimentații colorate, toate costumele fiind în ton cu tema festivalului: ,,Primul punct a fost masa îmbelșugată. Fiecare masă a fost pregătită cu specificul toamnei, cu preparatele toamnei făcute de părinți și copii și, astfel, nu au lipsit plăcintele cu mere și prăjiturile cu fructe.

De asemenea, au fost aduse dulcețuri și siropuri de fructe, zacusca de legume dar și cozonac și pâine de casa, toate acestea alături de coșurile pline de legume și fructe: castane fierte, nuci, alune, struguri de mai multe soiuri, mere, pere gutui, dar și legume, de la praz până la ridichii negre.

O altă activitate s-a intitulat Dovleacul Vesel. Mai exact au fost aduși dovleci decorați frumos și cu multă pricepere de copii, fiind pictați în chipuri vesele, ca să arate că toamna este un anotimp al bucuriei, al recoltelor bogate, nu al nostalgiei și tristeții.

Parada costumelor de toamnă, a fost, de asemenea, un alt punct din acest foarte frumos program, în care fiecare clasă a dat un ocol în curtea scolii, însoțită de cadrele didactice coordonatoare.

Costumele au fost diverse, am avut și măști dar și vestimentații în formă de fructe. la final, toți copiii au dansat pe cântecele dedicate toamnei și au gustat din toate bunătățile aduse. Cred că implicarea tuturor, a dascălilor, copiilor și părinților, a avut un rezultat foarte frumos. Acest spectacol a fost susținut de toate clasele primare de la ,,Constantin Săvoiu”, urmând ca mâine să fie rândul copiilor de gimnaziu”, a spus prof.înv.primar, Manuela Negru Popescu.

,,Dovleacul îmi place cel mai mult”

Orele au fost mai interesante pentru elevii din ciclul primar al Școlii Gimnaziale „Constantin Săvoiu” din municipiu, aceștia având parte de o mică paradă a toamnei la care chiar ei au fost protagoniști.

Copiii s-au costumat adecvat unei astfel de parade și s-au „îmbrăcat” în diverse fructe și legume, specifice sezonului, lucru care i-a încântat în mod deosebit. Mulți au avut umbrele decorate cu frunze căzute din copaci, iar cei care au venit îmbrăcați în dovleci sau „zâne ale toamnei” au reușit să atragă toate privirile. „Eu cred că sunt dovleacul lumii pentru că e un costum care îmi place foarte mult. O prietenă de-a lui mami l-a făcut.

Mai am și alte haine, dar dovleacul îmi place cel mai mult”, a spus o fetiță, în timp ce o altă colegă avea multe flori și frunze pe hainele pe care le purta. Au fost însă mulți copii care au purtat costume populare, unii recunoscând că mamele nu au reușit sau nu au avut timp să creeze altceva specific toamnei.

„Costumul meu este unul popular și l-am purtat aici pentru că mi-a plăcut foarte mult să fiu la această festivitate. Am și o coroniță cu multe flori, pe care am comandat-o. Și costumul este tot cumpărat. Mama a încercat să îmi facă o rochiță cu frunze, dar nu a reușit și atunci am luat costumul acesta”, a spus eleva. Iar mamele au fost și ele extrem de bucuroase să vadă că munca lor nu a fost în zadar.

,,Este ceva inedit”

Părinții au intrat și ei în curtea școlii și s-au putut bucura alături de cei mici de întreaga paradă. „Este ceva inedit și foarte frumos. E deosebit, mai ales că îi bucură foarte mult pe copii. Ei au fost foarte implicați, ei sunt cei care au făcut multe din decorurile de aici pentru că le-a plăcut foarte mult. Noi am ajutat cu ce am putut, dar important este ca lor să le placă și să se simtă bine”, a spus o mămică.

Bunicile au privit și ele de pe margine cu bucurie, gândindu-se la cât de mult s-a schimbat școala față de perioada copilăriei lor. „Este ceva deosebit. Vin cu drag după nepoțel la școală, iar acum mă uit că este o organizare foarte frumoasă.

E totul pregătit ca la carte, ca să zic așa, că tot suntem la școală. Pe vremea mea nu era așa ceva, vă dați seama că nici nu ne gândeam la lucrurile astea și nici nu erau posibilitățile din ziua de azi. E o organizare exemplară. Și profesorii și copii au făcut ceva foarte frumos. Dacă ne place nouă, celor mai în vârstă, vă dați seama că pe ei îi încântă și mai mult”, a spus o bunică.

,,Ne dorim ca elevii noștri să învețe cu plăcere”

Unul dintre dascălii implicați în organizarea paradei a fost Manuela Negru Popescu, care a avut o masă pe care, împreună cu copii, a pus tot felul de bunătăți specifice toamnei. „Ne-am propus ca prin această sărbătoare să celebrăm toamna, bucuria copiilor atunci când se pregătesc alături de părinți cu provizii pentru iarna ce urmează. Sunt produse extrem de gustoase, făcute acasă.

Avem cozonac făcut acasă, pâine, castane fierte, dulceață, zacuscă, plăcinte, toate extrem de gustoase pentru că toamna aceasta a fost una extrem de bogată. Copii învață să respecte anotimpurile și să se bucure de dărnicia toamnei”, a mai spus dascălul.

Directorul adjunct Mihaela Frățilescu a menționat că parada va continua și azi, când vor fi implicați copii din ciclul gimnazial al unității școlare. „Tot timpul venim cu idei noi, ne dorim ca elevii noștri să învețe cu plăcere, să ieșim un pic din rutina zilnică și să aducem puțină culoare pentru că ne încărcăm și noi cu energia lor. Vrem să fie o zi de sărbătoare și să simtă orice moment al vieții pentru că orice lucru are importanța lui. Vrem ca din lucrurile care în aparență sunt considerate mărunte să facem o mare bucurie pentru copii. Toți au venit aici cu mare plăcere. Și copiii și părinții, dar și colegii, au venit cu mare bucurie aici. A fost o muncă asiduă pentru a realiza această paradă a toamnei, dar important este că la final vedem bucuria de pe chipul copiilor și atunci și bucuria noastră e și mai mare”, a declarat directorul adjunct Mihaela Frățilescu.

Gelu Ionescu