Opt angajări la DGASPC Gorj

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj organizează noi concursuri de recrutare pentru ocuparea a opt posturi vacante.

Instituția are nevoie de două posturi de asistent medical la Complexul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni”, un post de asistent medical balneofizioterapie la Complexul de îngrijire și asistență Suseni – Centrul de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Suseni și două posturi de asistent medical la Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg. Cărbuneşti. Posturile sunt cu normă întreagă, iar termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 2 mai.

Se cere vechime în muncă de cel puțin 3 ani ca asistent medical generalist și 1 an ca asistent medical balneofizioterapie. Proba scrisă are loc pe data de 23 mai, iar interviul a fost stabilit pentru data de 26 mai.

Instituția mai caută doi psihologi (psihoterapeuți) pentru centrele de abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități de la Suseni și Târgu-Cărbunești. În acest caz, candidații trebuie să aibă minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psihoterapeut. Concursul are loc pe data de 16 mai – proba scrisă și 19 mai – interviul.

I.I.