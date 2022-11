Operații în premieră regională la Spitalul Județean

Două intervenții în premieră pentru regiunea Olteniei au fost efectuate la Spitalul Județean din Târgu-Jiu. Cei doi pacienți au 72 și 74 de ani, operațiile au decurs bine și aceștia vor rămâne internați în spital, urmând perioada de recuperare postoperatorie.

O echipă formată din doctorii Bogdan Niculescu, medic primar ortopedie-traumatologie și Dragoș Coldușu, medic specialist neurochirurgie, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, și doctorul Ioan Branea, medic specialist ortopedie-traumatologie, cu o vastă experiență în chirurgia spinală și care activează în Germania, au efectuat, pe 14 și 15 noiembrie 2022, două operații în premieră pentru regiunea Olteniei.

„Am făcut două operații în premieră regională, zicem noi, operații mari, două operații care țin de ortopedie, mai exact fuziune vertebrală la nivelul coloanei lombare. La aceste operații am participat alături de domnul doctor Dragoș Coldușu, neurochirug și de domnul doctor Ioan Branea. Este foarte important că îl avem pe domnul doctor Branea, format în America și care lucrează de 14 ani în Germania, la cea mai mare clinică de chirurgie spinală de acolo. Este unul dintre cei mai buni specialiști din Europa. De asemenea, este o mare realizare că avem un neurochirurg la spitalul din Târgu-Jiu, aici a găsit condițiile potrivite pentru a își desfășura activitatea (…) Ieri a fost o operație mai complexă; a fost vorba despre fuziune vertebrală și decompresie, s-a lucrat mai mult pe partea osoasă a coloanei, dar s-a ajuns și la nervi. Se fac astfel de operații în centrele mari, la Cluj, București, Timișoara. Cei doi pacienți care au fost operați mergeau 10 pași și se opreau, aveau dureri și o oboseală a membrelor inferioare, ajunseseră să nu se mai poată deplasa pentru lucruri curente, calitatea vieții dumnealor era foarte afectată. Vom avea continuitate în această colaborare cu domnul doctor Branea, avem nevoie de expertiza dânsului”, a declarat medicul Bogdan Niculescu, de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Centru de chirurgie spinală la Târgu-Jiu

La fel ca și în alte județe ale României, și în Gorj, sunt foarte frecvente cazurile pacienților care au nevoie de intervenții chirurgicale la coloană – chirurgie spinală. „Sunt onorat și am răspuns cu plăcere la invitația doctorului Bogdan Niculescu. Am obligația să contribui la dezvoltarea chirurgiei spinale în România și o fac cu bucurie. Ne dorim crearea unui centru de chirurgie spinală la Târgu-Jiu, am găsit aici condiții bune, personal cooperant. (…) Sper ca pe viitor, să vin o dată la două sau trei luni și să rezolvăm cazuri dificile. Cred că avem șanse mari să dezvoltăm această colaborare cu efecte benefice pentru pacienți”, a spus medicul Ioan Branea.

Înființarea și dotarea Compartimentului de neurochirurgie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu va permite efectuarea unor intervenții chirurgicale care până acum nu au fost posibile la această unitate medicală.

„Încercăm să dezvoltăm Compartimentul de Neurochirurgie din cadrul Secției Chirurgie I. Am găsit aici susținere, avem aparatură și urmează să mai fie adusă; truse de neurochirurgie de o calitate excelentă vor fi aduse în curând, cu susținerea conducerii și a Consiliului Județean Gorj. Am susținerea colegilor, ne-am descurcat bine la aceste operații. Am lucrat în Germania și consider că trebuie dezvoltate și aici, la Târgu-Jiu, chirurgia spinală și chirurgia cerebrală. Până acum, la Târgu-Jiu nu au mai fost efectuate astfel de operații, precum cea de ieri și cea de astăzi. Primul pacient a primit șuruburi, tije din titan și o cușcă între corpii vertebrali. Regional, credem noi, este o premieră. Colegii noștri ne-au ajutat și s-au descurcat foarte bine”, a precizat, marți, dr. Dragoș Coldușu, neurochirurg.

I.I.