O gorjeancă este campioană europeană universitară la baschet!

Jucătoarea de baschet Carla Popescu (22 de ani) şi-a adăugat un titlu important în palmares. Sportiva gorjeancă s-a încununat, alături de Universitatea din Piteşti, campionă europeană universitară la baschet. Formaţia din Argeş a câştigat turneul din Polonia, după ce a trecut în ultimul act de echipa ucraineană Vasyl Stefanyk (54-44). Până la finala, sportivele din România au mai jucat cu Lodz University of Technology din Polonia (77-54), Charles University din Cehia (41-44), Aveiro din Portugalia (83-56), Gyor din Ungaria (74-60) şi Lyon din Franţa (80-69). Din păcate, Carla s-a accidentat în meciul al doilea, şi nu a mai putut fi folosită în restul întrecerii. Alina Podar a fost cea mai bună marcatoare a piteştencelor cu 106 puncte în 6 meciuri, adică o medie de 17,7 puncte pe joc. ,,Nivelul a fost mult mai ridicat față de anii precedenți. Am început bine turneul cu o victorie împotriva gazdelor, după care am făcut un pas greșit împotriva cehoaicelor ce ne putea costa medalia. Am reușit să ne montăm și am învins principalele noastre contra candidate, jucând la adevărata noastră valoare. Această medalie încununează toate eforturile depuse în toți acești ani, de când suntem în prima scenă baschetbalistică universitară. Mă declar mulțumit de această perioadă petrecută în Polonia, ne-am atins scopul cu această medalie de aur”, a declarat Leonard Fleancu, unul dintre antrenorii universitari, alături de Florin Cojanu.

Componența echipei: Carla Popescu, Alina Podar, Dora Ardelea, Ioana Ghizil, Alexandra Ghiț, Ștefania Cătinean, Ioana Bota, Evelina Petrof, Ecaterina Armanu, Teodora Neagu.

Carla Popescu a ieşit, în acest an, şi campioană naţională la 3×3, alături de Ştiinţa Bucureşti.

Cătălin Pasăre