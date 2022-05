Nu s-a potolit! Alcoolul la volan l-a trimis după gratii

Un bărbat de 53 de ani, din orașul Novaci, a ajuns după gratii după ce a fost prins băut la volan. Deși inițial a primit o amendă penală usturătoare, de 20.000 de lei, șoferul a fost „pedepsit” pentru că a comis infracțiunea în termenul de încercare de trei ani, stabilit după prima condamnare.

Inițial, bărbatul a fost condamnat, în decembrie, anul trecut, la pedeapsa de 200 zile-amendă. Magistrații Judecătoriei Novaci au stabilit suma unei zile-amendă la 100 de lei, astfel încât pedeapsa amenzii penale a fost de 20.000 de lei.

„Instanţa a reţinut că la data de 06.09.2019, orele 17:15, organele de organele de poliţie din cadrul Poliției oraș Novaci, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe DN 67C Novaci, au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducătorului unui autoturismul marca Audi A4 care circula din direcţia Novaci către ZTM Rânca, stabilindu-se că autoturismul în cauză era condus de către inculpatul (…) din oraşul Novaci, care a fost testat de către organele de poliţie cu aparatul etilotest din dotare, la ora 17:20, iar în urma testării a rezultat o valoare de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Din conţinutul Buletinului Alcoolemie Toxicologică emis de către SML Gorj a reieșit faptul că inculpatul a avut o îmbibaţie alcoolică în sânge de 1,87 g0/00 (prima probă) alcool pur în sânge la ora 17:55, respectiv 1,56 g0/00 (a doua probă) alcool pur în sânge, la ora 18:55”, potrivit rechizitorului.

La audieri, bărbatul a declarat că în după-amiaza respectivă a consumat circa 100 ml de țuică și un litru de bere și că nu a mâncat. A spus că condus aproximativ 100 de metri pe drumul public cu scopul de a merge să întoarcă bovinele și să le îndrume către stâna ce se află în apropierea DN 67 C Novaci – Rânca.

Amenda „exagerat de mare”, contestată

Procurorii au contestat sentința Judecătoriei Novaci susținând că, „în mod neîntemeiat”, instanța a dispus condamnarea bărbatului doar la amendă penală. Ei au cerut inclusiv revocarea suspendării executării pedepsei de un an închisoare dispusă față de inculpat într-un dosar de ucidere din culpă. Motivul: noua faptă a fost săvârșită în termenul de încercare de 3 ani, dispus ca urmare a suspendării condiţionate a executării pedepsei de un an.

La rândul său, novăceanul a cerut desființarea primei instanțe și reducerea pedepsei amenzii penale, considerând suma exagerat de mare în condițiile în care lucrează la o spălătorie auto unde este plătit cu salariul minim pe economie. A recunoscut că mai obține venituri de pe urma bovinelor pe care le are în gospodărie, de aproximativ 5.000 de lei anual.

Magistrații Curții de Apel Craiova au admis ambele apeluri. În atare situație, judecătorii au considerat că un cuantum de 30 lei al sumei corespunzătoare unei zile-amendă este unul adecvat în raport cu veniturile inculpatului.

„Condamnă inculpatul la pedeapsa de 6.000 lei amendă penală reprezentând 200 de zile-amendă, cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 30 lei. Revocă beneficiul suspendării condiționate privind executarea pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin (…) și alătură pedeapsa de 1 an închisoare la pedeapsa de 6.000 lei amendă aplicată pentru fapta dedusă judecății, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa finală de 1 an închisoare în regim de detenție și 6.000 lei amendă penală. Atrage atenţia inculpatului că în cazul în care nu va achita amenda în tot sau în parte, cu rea-credinţă, numărul zilelor-amendă neexecutate se va înlocui cu un număr corespunzător de zile de închisoare. Definitivă”, a hotărât, săptămâna trecută, Curtea de Apel Craiova.

