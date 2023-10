Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica Mănăstirii cu hramurile «Bunavestire» și «Acoperământul Maicii Domnului», din Tismana, Gorj (I) – ,,Înaltpreasfinţia voastră, astăzi aţi făcut un dar pentru noi toţi, ca noi să-l dăruim Maicii Domnului, în ziua «Acoperământului» ei şi sub pavăza Născătoarei de Dumnezeu”!

În ziua de 1 octombrie 2023, în Duminica a 19-a după Rusalii, în prezența a numeroși credincioși veniți din judeţ şi din ţară, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a sfinţit Biserica Mănăstirii cu hramurile «Bunavestire» și «Acoperământul Maicii Domnului», din Tismana, zona fostului Schit Cioclovina, supranumită şi «Poiana Frumoasă», din județul Gorj şi după aceea, a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu următorii ierarhi: Înaltpreasfințitul Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, P. S. Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, P.S. Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei şi P.S. Nectarie de Bretania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, cu toţi fiind ajutaţi de către un sobor ales de călugări, preoți și diaconi din rândul cărora au făcut parte P.C. Părinte Achim George Daniel, consilier mitropolitan, P.C. Părinte Mărăcine Marian, Protopop al Protoieriei Târgu-Jiu Nord şi alţii. Printre cei prezenţi la mănăstire s-au aflat fostul preşedinte al Consiliului judţean, Ion Călinoiu, prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Gorj, domnul. ing Mihai Zamfir şi domnul ing. Ştefi Dumitru, cei care au construit drumul care duce la mănăstire, familia Cătălin şi dr. Monica Dulămiţă, preoţi şi familii de preoţi din Dolj, Mehedinţi şi din alte judeţe ale ţării! La slujba liturgică au cântat la strană membrii grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, dirijat de către lector univ. dr. Victor Şapcă. Părintele Consilier mitropolitan Achim George Daniel a dat citire gramatei chiriarhale de sfinţire a bisericii, iar P.S. Nicodim a citit actul de târnosire a bisericii mănăstirii. Menţionăm faptul că Potrivit pisaniei și actului de târnosire, piatra de temelie a bisericii din cadrul Mănăstirii cu hramurile «Bunavestire» și «Acoperământul Maicii Domnului» a fost pusă în ziua de 29 iunie 2008, de către Înaltpreasfințitul Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, cu binecuvântarea ÎPS Irineu, iar, Mănăstirea se află în jurisdicția Mitropoliei Olteniei, dar, cu statutul de metoc al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale. Ridicarea bisericii și a ceea ce constituie acum ansamblul de clădiri ale mănăstirii s-a făcut cu sprijinul mai multor ctitori, donatori și ostenitori pentru a veni în sprijinul taberelor de vară organizate pentru copiii români care s-au născut în Occident, iar, pictura în frescă a bisericii aparţine pictorilor George Sergiu Vatamaniuc și Cătălin Ovidiu Simiciuc, ajutați de monahiile Tabita și Fausta. Pentru implicarea pastorală şi administrativă, Maica Stareţă Filoteia Morenciu a fost ridicată la rangul monahal de iconom stavrofor, prin gramata chiriarhală semnată de către Înaltpreasfințitul dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei.

,,Înaltpreasfinţia voastră, această mănăstire pe care aţi sfinţit-o astăzi este rodul prezenţei Lui Dumnezeu în viaţa noastră”!

În cuvântul de mulţumire adresat Mitropolitului Olteniei, cât şi celor prezenţi, Înaltpreasfinţitul Iosif a exprimat gratitudinea față de Dumnezeu și de Maica Domnului, ocrotitoarea acestui centru și așezământ monahal şi i-a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte dr. Irineu pentru binecuvântarea de a se ridica această biserică și mănăstire în Mitropolia Olteniei și pentru oficierea slujbei de sfințire și a Sf. Liturghii în ziua de Sărbătoare a Acoperământului Maicii Domnului, astfel că a început prin a spune: ,,Înaltpreasfinţia voastră, această mănăstire pe care aţi sfinţit-o astăzi este rodul prezenţei Lui Dumnezeu în viaţa noastră, deoarece, cu ani în urmă, ne-am împrietenit cu Oltenia, noi, cei de la Paris şi am venit la Tismana în urmă cu mai bine de cincisprezece ani. Aşa s-a născut o legătură între noi şi Înaltpreasfinţiile voastre de aici din Oltenia şi am primit acest pământ de la familia Frăţilescu, pentru că ne-am gândit să facem şi o mănăstire, dar şi un loc în care să-i primim pe copiii care se nasc pe alte meleaguri şi care vin să-şi cunoască ţara în care s-au născut părinţii lor! De aceea, vă mulţumim pentru decizia pe care aţi luat-o în Sinodul Mitropolitan pentru ca noi să începem să construim, la început mai timid, dar, apoi s-a ridicat această mănăstire an de an, prin osteneala Maicii Filoteia, cu osteneala multor lucrători şi donator. De aceea, le mulţumim tuturor truditorilor acestei mănăstiri. Înaltpreasfinţia voastră, astăzi aţi făcut un dar pentru noi toţi, ca noi să-l dăruim Maicii Domnului, în ziua «Acoperământului» ei şi sub pavăza Născătoarei de Dumnezeu, a subliniat Înaltul Ierarh! Permiteţi să-i dau şi eu o cruce Maicii Stareţe Filoteia, pe care s-o poarte cu cinste”, după care Înaltul Ierarh a mai acordat crucea mitropolitană: Maicii starețe Antonia, de la Mănăstirea Tismana, Maicii starețe Antonia, din Elveția, Ieromonahului Andrei, părintele slujitor de la mănăstire, P.C. Părinte Popescu Ovidiu Dumitru, de la Parohia Strâmtu, pentru ca în sfârşit, să acorde cu generozitate mai multe ordine pentru cei care au contribuit și au ajutat la ridicarea și înfrumusețarea bisericii și a mănăstirii. Astfel, au primit Ordinul pentru monahi «Sf. Ioan Casian»: Maica stareţă Filoteia, Maica stareţă Antonia, de la Mănăstirea Tismana, Maica stareță Antonia, din Elveția, Maicile Pahomia, Tabita, Fausta Macrina și Rafaela, Ieromonahul Andrei și Arhidiaconul Grigorie. De asemenea, Ordinul pentru preoți «Sf. Martiri Brâncoveni» au primit: Pr. Mircea Filip, Pr. Ovidiu Dumitru Popescu, Pr. Călin Florea și Pr. Ioan Drăgănicea şi Ordinul pentru mireni «Sf. Martiri Brâncoveni» au primit: Dragoș Frățilescu, Ion Morenciu, Vasile Ion Simion, Sorin Tudor, Constantin Mujescu, Simion Constantin Mujescu, Ion Sulea, pictorii George Sergiu Vatamaniuc și Cătălin Ovidiu Simiciuc, domnul ing. Ştefi Dumitru, unul dintre cei care a construit drumul spre mănăstire şi alţii. În finalul acordării distincţiilor, au primit Ordinul «Doamna Maria Brâncoveanu»: preoteasa Lucica Popescu, preoteasa Iulia Filia, d-na prof. Monica Zamfir, Maria Frățilescu, Elena Morenciu, Gabriela Morenciu, Maria Morenciu, Anișoara Tudor și altele.

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a felicitat inițiativa Părintelui Mitropolit Iosif de a ridica un lăcaş de sfântă rugăciune și de activități educaţional-formative şi teologice pentru tinerii români din diaspora în vecinătatea Mănăstirii Tismana, din județul Gorj, text pe care îl vom reda în viitor! (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA