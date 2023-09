Miercuri e ziua Cupei. Meciurile programate la județ

Astăzi au loc cele mai multe meciuri din Cupa României – faza județeană. Partidele se vor disputa de la ora 16.30. Excepție fac meciurile de la Stejari, Roșia de Amaradia și Bengesti, care sunt programate joi, 28 septembrie, de la aceeași oră.

Cupa României (Gorj) 16- imi:

7 Noiembrie Costești- Jiul Rovinari

Viitorul Plopșoru- CSO Tismana

AS Scoarța – AS Jupânești

Triumful Borăscu- CSC Negomir

CSC Dănești – Unirea Țânțăreni

Știința Godinești- Minerul Motru

Foresta Văgiulești – Petrolul Țicleni

Viitorul Brănești – Minerul Mătăsari

Știința Drăguțesti – Parângul Bumbești Jiu

Dinamo Stănești- Vulturii Fărcășești

Viitorul Cătunele- Petrolul Stoina

Unirea Dragotesti – Internațional Bălești

Dumbrava Câlnic- Petrolul Bustuchin

AS Stejari- Bradul Polovragi

Știința Roșia de Amaradia- Pandurii Padeș

Gilortul Bengești- Unirea Bolboși

Pe de altă parte, grupele Cupei României (faza națională) au început marți. Astăzi sunt programate următoarele meciuri:

GRUPA A

Progresul Pecica – ACS Petrolul 52 (27 septembrie, 14:00, FRF.tv)

Corvinul 1921 Hunedoara – Chindia Târgoviște (27 septembrie, 17:00, FRF.tv)

Hermannstadt – Sepsi OSK (27 septembrie, 18:30, Digi Sport, Prima Sport)

GRUPA B

CSA Steaua – Universitatea Cluj (28 septembrie, 16:15, Digi Sport, Prima Sport)

CSM Alexandria – CFR Cluj (28 septembrie, 18:30, Digi Sport, Prima Sport)

FC Botoșani – FC Rapid 1923 (28 septembrie, 21:00, Digi Sport, Prima Sport)

GRUPA C

FC Bihor Oradea – FCSB (27 septembrie, 21:00, Digi Sport, Prima Sport)

GRUPA D

Gloria Buzău – UTA Arad (27 septembrie, 16:00, FRF.tv)

CS Tunari – Universitatea Craiova (27 septembrie, 16:15, Digi Sport, Prima Sport)

Următoarele două etape au loc pe 1 noiembrie, respectiv 6 decembrie 2023. Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală. Echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, în semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.

Sferturi de finală

Meciul 1: 1A – 2B

Meciul 2: 1C – 2D

Meciul 3: 1D – 2C

Meciul 4: 1B – 2A

Semifinale

Câștigătoare meci 1 – câștigătoare meci 2

Câștigătoare meci 3 – câștigătoare meci 4

Toate cele 12 jocuri vor fi transmise în direct fie de către posturile deținătoare de drepturi TV, Digi Sport și Prima Sport, fie pe platforma FRF.tv.

Cătălin Pasăre