Medalion GEORGE DRĂGHESCU LA 54 DE ANI – Despre George și mai mult decât atât

Poet din cap până în picioare. Poet născut și nu făcut. Dar nu despre poetul și actorul George Drăghescu vreau să vorbesc aici. Despre actor vorbesc criticii de teatru, iar despre poet nimeni nu ar putea spune mai mult și mai complet și mai adevărat decât poetul și criticul literar Gheorghe Grigurcu, care-l include pe George în specia rară a celor „care ar inventa poezia într-o lume în care poezia n-ar exista”. Neaparținând niciuneia dintre cele două categorii menționate, am să vorbesc aici despre paradoxul George Drăghescu. Privindu-l cum plutește prin lume, îl cataloghezi imediat ca fiind un mare introvertit.

Frumusețea este că introvertitul George Drăghescu este, de fapt, un mare extravertit, o persoană care socializează cum rar mi-a fost dat să văd, care are prieteni, care își face cu ușurință prieteni, care se dăruiește pe sine în proiecte culturale și artistice benefice celorlalți, cărora le ridică necesarele socluri – unele doar de el văzute și apreciate la adevărata lor valoare. Pentru cei care îl cunosc, e limpede că în acest moment în Gorj și nu numai există ceva care se poate numi cu îndreptățire marca George Drăghescu.

Ion Cepoi

GEORGE DRĂGHESCU

Să nu-ţi pierzi speranţele (reflecţii)

* Nu încălţările noastre ne justifică, ci prăpăstiile.

* Un sfânt nu are prieteni. Orice formă de prietenie compromite sfinţenia.

* Este o diferenţă între a recita o poezie şi a grăi o poezie. Un cuvânt grăit, spunea Cantemir, nu poate fi dezgrăit.

* Să nu înjuri moartea, fiindcă moartea se răzbună. Viaţa este iertătoare.

* Orice mod de a încerca să fii recunoscut este o formă de frustrare.

* Bunătatea nu are geniu. E ca şi cum ai spune că soarele e genial.

* Să nu-ţi pierzi speranţele. Niciodată n-o să le poţi recupera.

* A rămas repetent la viaţă. Şi moartea i-a decernat titlul Doctor Honoris Causa.

* Spiritul de gaşcă naşte mediocri (submediocri).

* O poruncă: să nu-ţi justifici iluzia!

* Un prost neinformat e incomod. Un prost informat e o catastrofă.

* Să nu-ţi maturizezi slăbiciunile. Odată maturizate, îţi pierzi din fiinţa ta.

* O poruncă: nu rupe gardul ca să intri în Grădina Edenului!

* „Ce-ar fi să încercăm prin a-i stârpi pe toţi cei care nu pot respira decât pe scenă?” (Cioran) Pe-o scenă politică, evident!

* E atâta singurătate în speranţele mele!

* Când îl citesc pe Cioran mă îngrop în abisurile mele, iar când îl citesc pe Ţuţea, ies la suprafaţă, dar îmi păstrez abisurile.

* Poţi contrazice un om, dar nu un destin.

* Nu trebuie să-ţi faci timp pentru dragoste; dragostea îşi face timp pentru tine.

* Să nu ucizi caii verzi de pe pereţi, că se transformă în oameni!

Oarecum, psalm I

În copilărie

Aveam al treilea ochi.

La maturitate

L-am pierdut

În lupta cu viaţa.

L-oi găsi, Doamne,

Când voi trece Styxul?

*

Oarecum, psalm II

Sunt atât de rău, Doamne,

Că atunci când mă-ntâlnesc

Cu mine,

Nu-mi dau „Bună-ziua”!

*

Oarecum, psalm III

Vreau să mor, Doamne,

La timp, nu devreme;

Într-un timp de ieri,

Nu într-o devreme de mâine.

*

Oarecum, psalm IV

Al cincilea anotimp, Doamne,

E pe Olimp,

Unde regele Soare

Îşi dă mâna cu Furtuna,

Iar mărita Stea, cu Maya.

*

Oarecum, psalm V

Odată ajuns în cer

Sufletul omului bun

E stingher.

Dar ce faci, Doamne,

Cu sufletul omului rău,

Că şi el e suflet?!

*

Oarecum psalm VI

Lasă-mi floarea de cireş, Doamne,

Pentru meditaţia de apoi

Şi pentru o poezie dintre noi.

*

Poem singur

Într-un pahar cu vin

S-au întâlnit

Daimonul şi demonul,

Ca să se cunoască mai bine:

Noroc!

*

Generozitate

Un corb

Împarte anii

Cu o rândunică.

O rândunică

Împarte anii

Cu o efemeridă.

*

Pentru că nu l-am tăiat

La cositul fânului,

Şarpele orb m-a ferit

De oamenii cu clopoţei.

*

De dragoste

Iubito, ţi-am oferit o floare;

În loc de „mulţumesc”

Ai început să numeri petalele,

Ca nu cumva să lipsească vreuna.

*

Un nebun

A căzut pe gânduri.

Am sărit să-l ajut

Să se ridice.

*

O pădure nebună

Am întâlnit

Un melc

Pe-o cărare.

Avea pe casă

O furnică

Şi-o pată de soare.

Melcul căuta

O rază de lună

Într-o pădure nebună.

*

Casă părăsită –

Fantoma doarme

Pe-o pânză de păianjen.

*

Ninge în martie –

Ghioceii au primit

Mărţişoare.

*

O cioară pe cer

Cu negura ei

Desenează un înger.