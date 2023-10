Liviu Andrieș: ,,Nu suntem pe un drum chiar bun”

CSM Târgu Jiu a suferit un nou eșec în Liga Florilor. Handbalistele din Gorj nu s-au putut întoarce cu puncte din Bănie, acolo unde au fost învinse de SCM U Craiova, scor 27-24. Jocul vizitatoarelor a fost foarte slab în prima repriză, iar rezultatul de la pauză, 14-8, a reflectat realitatea din teren. Dacă doljencele au bifat al patrulea succes din primele șase etape, timp în care au contabilizat și un egal, trupa gorjeană are două victorii și patru înfrângeri. Pe de altă parte, Liviu Andrieș a recunoscut că echipa are dificultăți în acest start de sezon, lucru vizibil și în alte meciuri. Dacă zestrea de puncte nu e tocmai rea, exprimarea din teren lasă de dorit. ,,Am avut o primă repriză foarte, foarte slabă, din toate punctele de vedere: atitudine, determinare și realizări. În repriza a doua am încercat ceva, dar handbalul se joacă din minutul 1 până în minutul 60. Asta le-am spus și fetelor. Nu putem să jucăm 20 de minute, că așa vrem noi. Nu este ok, nu este normal, nu suntem pe un drum chiar bun. Într-adevăr, evoluțiile noastre lasă de gândit și va trebui să ne trezim. Campionatul va fi foarte greu anul acesta”, a declarat antrenorul CSM-ului. Alexandra Gavrilă a admis că au fost multe erori în jocul echipei sale, dar are încredere că spiritul de luptă din sezonul precedent le va salva pe gorjence și în actuala ediție de campionat. ,,Din păcate, meciul nu a decurs cum ne-am dorit noi. În prima repriză am făcut foarte multe greșeli și asta s-a văzut pe tabelă, degeaba ne-am trezit în repriza a doua, nu am mai avut timp să ne recuperăm. Noi suntem niște luptătoare și sper ca, de acum încolo, să decurgă mai bine lucrurile și să facem punctele meritate. Acest meci trebuie să fie o învățătură de minte pentru noi”. Simone Bohme a dat 8 goluri pentru CSM, iar Angela Pușcaș 6.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 2g, Angela Pușcaș 6g, Andreea Mihart, Simone Bohme 8g, Mirabela Coteț 1g, Andreea Chiricuță 2g, Laura Moldovan, Ana Maria Lopătaru 1g, Sabrina Lazea, Florența Ilie, Ana Cătălina Ciolan 1g, Sabine Klimek 3g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Handbalistele revin în ,,oficiale” după meciurile naționalei. Pe 21 octombrie, în Sala Sporturilor din Târgu-Jiu, va avea loc o partidă extrem de importantă, cu HC Zalău.

Cătălin Pasăre