Lider: Veniturile celor 11.300 de salariați ai CEO vor crește cu peste 27%, de la 1 aprilie

O nouă rundă de negocieri a avut loc ieri, liderii sindicali și administrația CE Oltenia ajungând la o oarecare înțelegere.

Liderii sindicatelor au cerut o creștere de aproape 30%, iar administrația CE Oltenia a ,,pus la bătaie”, la început, un procent de doar 14%. ,,Înainte de această comisie de negociere, am căzut de accord cu celelalte federații să cerem la negocieri majorări cu puțin sub 30%. Administrația nu a fost de accord, a rămas cu ce au avansat ei, cu 14%. Evident, noi nu am fost de acord, cerând dublu. Deocamdată, toate cele patru federații vom insista pe un procent mai mare”, a declarat Constantin Mitrescu, președintele Sindicatului Energia Rovinari. În final, negocierile au dus la o creștere a veniturilor salariaților CEO, de peste 27%.

Iată calculul:

Liderul Sindicatul Liber Alfa, Alin Munteanu, a anunțat că, în final, toate federațiile ,,au tras la aceeași căruță” în negocierile cu șefii CEO: ,,Noi suntem mulțumiți de ce am obținut, majorările sunt decente. Ceea ce este foarte important este faptul că toate federațiile am fost de accord.

Cifrele negociate până acum privind viitoarele majorări ale veniturilor salariaților CEO sunt următoarele: 450 lei pe grilă, de la 01.01.2023 și un plus de 550 lei de la 01.04.2023; 4 prime de 3000 lei, 200 lei fond promovare mediu/salariat, spor de 5,5% pentru cei care nu au spor de tură, iar sporul de producție CFL, 900 lei, plus majorarea sporului de producție pentru subteran.

M.C.H.