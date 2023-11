Israelul nu cedează! Ciolacu a prânzit cu Scholz!

Motto: „Nimeni nu poate trăi fără prieteni. Chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii.”

Lideri importanți ai lumii, precum președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, președintele francez Emmanuel Macron și chiar controversatul președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, îl îndeamnă pe premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-o lase mai ușor cu pianul pe scări în atacul crâncen asupra Hamas și a Fâșiei Gaza, dar încăpățânarea de militar cu experiență și prim-ministru al Israelului, cu cea mai longevivă activitate, îl fac să fie încăpățânat și să nu cedeze în lupta sa dreaptă de distrugere a teroriștilor grupării Hamas.

NU PAUZE, CI ÎNCETAREA FOCULUI ÎN FÂȘIA GAZA! Ciudat, dar poziția Statelor Unite ale Americii este greu de înțeles. Președintele american, Joe Biden, a făcut o vizită în Israel și a promis acestui stat tot sprijinul de care are nevoie. În același timp, cele mai mari și moderne portavioane ale sale – Gerald R. Ford și Eisenhower, dotate cu avioane și nave de război – patrulează prin Mediterana de Est spre a descuraja Iranul și alți posibili inamici din lumea arabă ai Israelului. Totodată, Joe Biden cere pauze umanitare pentru a pătrunde în Fâșia Gaza, cu alimente, medicamente și cele de trebuință amărâților de palestinieni care populează Fâșia Gaza. S-au cerut pauze umanitare de la trei zile în sus, dar durul premier Benjamin Netanyahu a fost de acord doar cu pauze de trei-patru ore. În aceeași vreme, Armata de Apărare a Israelului (IDF) a înconjurat Fâșia Gaza, încercuind Gaza City, oraș cu alt oraș subteran și tuneluri de o lungime cam cât metroul Parisului. Tunelurile sunt atacate aerian și luptătorii Hamas pier pe capete. Este atacat și Spitalul Al-Shifa, sub care se bănuiește că ar exista un centru de comandă al teroriștilor Hamas. Cert este că, mai toată Fâșia Gaza, este bombardată metodic, practic distrusă, lăsată fără alimente, medicamente, apă potabilă și fără curent electric. Spitalul Al-Shifa nu mai are combustibil pentru grupul de generatoare ce produc curent electric și vreo doi copii, de fapt bebeluși, au murit fiind lăsați fără aer. OMS spune că a pierdut comunicarea cu contactele sale de la Spitalul Al-Shifa din Gaza. Ce se va întâmpla după terminarea războiului dintre Israel și Gaza? Americanii ar dori ca Fâșia Gaza să revină sub Autoritatea Palestiniană, dar premierul Benjamin Netanyahu se opune. El ar dori ca Fâșia Gaza să rămână pe termen nedeterminat sub autoritatea Israelului. Fără să-și dea seama, probabil, că se joacă cu focul!

REPATRIEREA CETĂȚENILOR ROMÂNI S-A RELUAT. Primul avion care-a adus în țară vreo 93 de cetățeni români a fost o cursă Tarom, în care se afla și prim-ministrul Marcel Ciolacu. Mai urmau să fie aduși în țară alți 43 de cetățeni români și 50 de cetățeni ai Republicii Moldova, dar avionul militar s-a defectat la Cairo și nu s-au găsit piese de schimb. Așa că s-a trimis un alt avion militar care i-a adus în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe la orele 3:00 sau 4:00. Și ieri, în sfânta zi de duminică, au mai revenit acasă alți 103 cetățeni români, întrucât s-a redeschis punctul de frontieră de la Rafah, dintre Egipt și Fâșia Gaza.

DINAMIZAREA RELAȚIILOR BILATERALE ROMÂNO-GERMANE. Prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, a participat în Spania, la Malaga, la un Congres al Socialiștilor Europeni, vineri și sâmbătă. Cu acest prilej, Marcel Ciolacu, totodată și președinte al Partidului Social Democrat, a avut o întrevedere cu omologul său german, cancelarul federal Olaf Scholz cu care a luat un prânz de lucru. Cei doi au discutat despre provocările economice, sociale și geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă, dar și despre aderarea României la Spațiul Schengen. Nu a lipsit ideea dinamizării relațiilor bilaterale româno-germane.

ION PREDOȘANU

P.S. Protestele de la Casele de Sănătate – națională și județene – iau amploare. Nu mai sunt bani pentru spitale! (Ion Predoșanu)