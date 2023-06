Iordănescu se teme de meciul din Kosovo: ,,E posibil să aibă un tonus mai bun ca noi!”

Naționala de fotbal a României dispută pe 16 și 19 iunie meciurile din deplasare cu Kosovo și Elveția. Tricolorii vin după două succese în luna martie, în Andorra și cu Belarus. Partidele fac parte din preliminariile Campionatului European din 2024, găzduit de Germania. Antrenorul Edward Iordănescu a declarat că urmează confruntări extrem de importante, cu principalele contracandidate la calificare. Selecționerul a sugerat că formațiile gazdă pleacă favorite în disputele de săptămâna viitoare, dar o victorie în Prishtina ar da mai multă încredere echipei noastre pentru confruntarea cu cea mai valoroasă competitoare din grupă. „Dacă jucătorii la care vom apela vor da tot ce au mai bun pe teren, am încredere că vom ieşi bine din această dublă extrem de grea. Nu pregătim însă jocurile la pachet. Sunt două meciuri cu adversari diferiţi. Aşa că focusul total este acum pe cel de la Prishtina, cu Kosovo. Acolo trebuie să demonstrăm că merităm mai mult decât Kosovo să fim la EURO. Noi am gândit o strategie pentru fiecare dintre cele două jocuri. Sunt meciuri cu adversari cu un nivel valoric deosebit, atât individual, cât şi colectiv. Noi avem un start bun, am ieşit cu 6 puncte din acţiunea din luna martie. Acum însă lucrurile sunt diferite pentru că vom juca împotriva a două contracandidate. Kosovo e clar o contracandidată, are jucători în Ligue 1, în Primera, în Serie A. Sunt jucători care au produs rezultate în aceste campionate. De asemenea, sunt jucători care au câştigat titluri în Belgia, în Italia, în Turcia și care au demonstrat că ştiu ce înseamnă performanţa. Aşa că ne aşteptăm la Prishtina la un joc extrem de disputat. Trebuie să arătăm ca o echipă competitivă. Trebuie să intrăm cu o determinare la cote maxime. Kosovo are un avantaj în raport cu noi. Pentru că au mulţi jucători care au activat până în acest weekend în campionate puternice. E posibil să aibă un tonus mai bun ca noi, care am terminat mult mai repede. Dar e momentul să demonstrăm lucruri şi, în final, când vom intra pe teren, toate acestea trebuie să meargă în plan secund. La meciul cu Elveţia avem în primul rând nevoie de un rezultat bun în Kosovo. Pentru că un rezultat bun atrage un alt rezultat bun. Dacă în primul meci vom reuşi un rezultat bun şi vom arăta şi un joc consistent, cu siguranţă aceste lucruri ne vor da încredere şi pentru întâlnirea cu Elveţia. Elveţia este o forţă mondială, nu doar europeană. Este o echipă care participă la toate turneele finale. Va fi o provocare pentru echipa tânără a României“, a precizat Iordănescu.

Selecționerul a convocat 26 de jucători pentru jocurile din această lună:

Portari

Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (Farul Constanța, 0/0), Horațiu MOLDOVAN (FC Rapid 1923, 1/0)

Fundași

Andrei RAȚIU (Huesca | Spania, 11/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 21/2), Andrei BURCĂ (CFR Cluj, 17/1), Radu DRĂGUȘIN (Genoa | Italia, 5/0), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 24/2), Adrian RUS (Pisa | Italia, 17/1), Mario CAMORA (CFR Cluj, 9/0), Raul OPRUȚ (Hermannstadt, 3/0)

Mijlocași

Marius MARIN (Pisa | Italia, 10/0), Tudor BĂLUȚĂ (Farul Constanța, 11/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 0/0), Darius OLARU (FCSB, 10/0), Nicolae STANCIU (Wuhan Three Towns | China, 58/12), Alexandru CICÂLDĂU (Ittihad Kalba | EAU, 29/4), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 24/2), Deian SORESCU (FCSB, 10/0), Olimpiu MORUȚAN (Pisa | Italia, 7/1), Florinel COMAN (FCSB, 5/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 18/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 10/1)

Atacanți

George PUȘCAȘ (Genoa | Italia, 34/10), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 29/3), Louis MUNTEANU (Farul Constanța, 0/0).

Cătălin Pasăre