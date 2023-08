Interviu cu Domnul prof. Dănuţ BIRĂU, Primarul Oraşului Târgu-Cărbuneşti, Gorj – ,,Să ai vise înalte, chiar dacă nu reuşeşti să le împlineşti pe toate. Eu cred că la Târgu-Cărbuneşti infrastructura s-a dezvoltat destul de mult”

-V.G. Domnule primar, prof. Dan Birău, mă bucur că sunt dn nou în cabinetul acesta primitor şi deschis pentru toţi cei care vă caută!

-D.B. Uşa mea e mereu deschisă şi biroul e mereu primitor, domnule profesor!

-V.G. Cu ce sentimente trăiţi şi păstraţi această frumoasă tradiţie a «Zilelor Oraşului Târgu-Cărbuneşti», care se circumscrie Sărbătorii creştine «Tăierea capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul»?

-D.B. În primul rând, vă spun «Bine aţi revenit la noi», mă bucur de vizita dumneavoastră «tradiţională», în cadrul sărbătorilor «Zilelor Oraşului Târgu-Cărbuneşti», prilejuite de hramul Mănăstirii «Sf. Proroc Ioan Botezătorul – Cămărăşeasca», din ziua de 29 august. Deşi este o sărbătoare tristă pentru creştinătate, ca dovadă că este sărbătorită cu post, dar, prin jertfa sfântului Ioan, iată, că s-a deschis calea spre mântuirea noatră, ca şi prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de aceea, trebuie să întâmpinăm cu smerenie sărbătoarea, şi în această zi sfântă să mergem la biserică şi să ne închinăm, să ne rugăm pentru cei dragi nouă, ca şi pentru duşmanii noştri, ca să le dea Dumnezeu mântuire şi gânduri mai bune!

-V.G. Deci, aşa cum spuneţi, nu putem vorbi numai de un sentiment al întristării!

-D.B. Nu, pentru că Oraşul Târgu-Cărbuneşti s-a legat cu timpul de această sărbătoare, motiv pentru care ne străduim să ridicăm «ştacheta» sau chiar să o menţinem la acelaşi nivel, prin manifestările cu caracter sportiv, religios, cultural-artistic, etc!

-V.G. Ca urmare, aş dori să ne spuneţi, ce cuprinde acest ciclu de manifestări complexe şi chiar diverse prin conţinutul lor?

-D.B. În anul acesta, am pornit în ziua de sâmbătă, 26 august, când, în parcul din faţa primăriei s-au strâns participanţii la cea de-a şasea ediţie a «Raliului de viteză în coastă», care a avut startul duminică la Pădurea Stejeret! Deci, sâmbătă seara s-a făcut prezentarea pe tronsonul de drum din faţa primăriei, pentru că în ziua de duminică, 27 august, am desfăşurat competiţia ce pleacă de la Pădurea Stejeret şi până sus în coasta de deal spre Ţicleni! În toate aceste zile, la Stejeret au fost şi sunt prezenţi comercianţi cu diferite produse oferite celor veniţi, mâncăruri, jocuri şi parcuri de distracţii, pentru că e locul căruia noi îi mai spunem şi «bâlci», în sensul de târg, nu un sens peiorativ, iar, oamenii vin toată ziua aici, nu doar seara pe răcoare!

,,Invităm la Târgu-Cărbuneşti pe toţi iubitorii de petrecere împreună”!

-V.G. Sper să vă ajute şi vremea, până la sfârşitul ciclului de manifestări!

-D.B. Da, se pare că Dumnezeu ne iubeşte! Pentru că astăzi, luni, 28 august, este ziua manifestărilor culturale şi spre seară, vom avea un spectacol începând cu ora 20,00 care va fi deschis de către copiii de la Ansamblul «Primavera», al Casei de cultură «Tudor Arghezi», iar, aceşti copii prezintă un program muzical şi de dansuri moderne! Apoi, urmează programul a două vedete naţionale, Dorian Popa şi Anna Lesko, care sperăm să încânte auditoriul! Mâine, marţi, 29 august, pentru că este «Ziua cea Mare», cu hramul mănăstirii, vom merge la slujba Sfintei Liturghii care va avea loc la mănăstire şi sperăm să-l avem şi acum ca oaspete drag pe Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Mitropolitul Olteniei! Apoi, începând cu ora 17, pe scena din Pădurea Stejeret, vor evolua cele mai bune tarafuri şi cei mai buni interpreţi rapsozi din judeţul Gorj, care se vor întrece la Festivalul de muzică lăutărească «Gena Bârsan», ca să încheiem seara, tot…gorjeneşte, cu Ansamblul profesionist «Doina Gorjului», începând cu ora 21,00 la lumina reflectoarelor!

-V.G. Aveţi în vedere vreo manifestare pe care nu aţi inclus-o în ciclul programat pentru acest an, dar, pe care aţi dori s-o desfăşuraţi în viitor?

-D.B. Ştiţi cum e, că tot timpul rămâne loc pentru mai bine! Când încercăm să venim cu ceva mai nou, organizăm în funcţie de veniturile pe care le avem, de banii alocaţi pentru aceste evenimente! Ca şi în familie, cred că avem nevoie de astfel de evenimente în viaţa comunităţii, când trebuie să laşi la o parte grijile, stresul, pentru a ne detaşa puţin de ceea ce ne oferă viaţa în fiecare zi!

-V.G. Ce va fi în ultima zi de miercuri, 30 august?

-D.B. Va veni lumea la Pădurea Stejeret, unde va prezenta un program Formaţia «Triton» de la dumneavoastră de la Ţicleni, nişte băieţi minunaţi cu care colaborăm de cinci ani şi tot atunci, îl avem ca invitat pe Radu Pietreanu, fiu al Oraşului Târgu-Cărbuneşti, absolvent al Liceului «Tudor Arghezi», când avem plăcerea să-i înmânăm placheta de «Cetăţean de Onoare» al oraşului! Sper să convenim o colaborare în cadrul unui festival de umor «Radu Pietreanu», pentru a forma o nouă tradiţie în viitor! Seara se va încheia «la superlativ» cu «Jean de la Craiova», cu muzică live, empatizând cu publicul prezent! Invităm la Târgu-Cărbuneşti pe toţi iubitorii de petrecere împreună!

,,În politică, trebuie să arătăm câteodată că suntem şi oameni serioşi”!

-V.G. Gurile rele spun că astfel de manifestări se oranizează în perspectiva unei viitoare campanii electorale, iar, pentru a le răspunde contracandidaţilor la fotoliul de primar, aş dori să vă întreb, dacă vă gândiţi la un nou mandat în fruntea primăriei?

-D.B. În anul 2016, când am candidat prima oară şi am câştigat postul de primar, mi-am propus şi m-am gândit la vreo trei mandate, o dorinţă pe care o respect în continuare, pentru că în politică, trebuie să arătăm câteodată că suntem şi oameni serioşi,

-V.G. Totuşi, de ce numai «câteodată», domnule primar?

-D.B. Pentru că atunci când ţi-ai spus că trebuie să te opreşti, e normal să laşi locul altuia care vine cu forţe proaspte…

-V.G. Dar, numai trei mandate îi sunt îngăduite unui «om serios», domnule Dănuţ Birău?

-D.B. Pentru mine, da, pentru că în trei mandate, poţi dovedi ceea ce ai reuşit să faci! Sigur, la anul sunt pregătit pentru un nou mandat! Voi veni în faţa electoratului din oraşul meu, iar, prin ceea ce am făcut şi prin ceea ce voi face în continuare, sper să dovedesc că sunt un om care a venit să facă treabă, şi cred că sunt multe realizări care se văd, ca şi unele proiecte în curs de realizare pe care doresc să le duc la bun sfârşit în următorii cinci ani! Sigur, că sunt pretendenţi la funcţia de primar şi e bine că se întâmplă astfel, e o regulă a democraţiei, pentru că oricât ai face, nu poţi mulţumi pe toată lumea! Fiecare om consideră că la el la poartă e «punctul cel mai fierbinte», chiar «prioritatea zero», dar, noi, ca primari, trebuie să facem ceva pentru toţi, nu doar într-o anumită zonă a localităţii şi a colectivităţii!

,,Un om care nu priveşte viitorul cu optimism, nu are ce căuta în viaţa unei comunităţi”!

-V.G. Frumoase cuvinte! Vă consideraţi o fire optimistă, pentru dumneavoastră ca persoană şi pentru viaţa comunităţii?

-D.B. Domnule profesor, dacă nu am fi optimişti, nu am fi oameni vii, iar, un om care nu priveşte viitorul cu optimism, nu are ce căuta în viaţa unei comunităţi, fiindcă acea comunitate nu se poate dezvolta! Să ai vise înalte, chiar dacă nu reuşeşti să le împlineşti pe toate, iar, eu cred că la Târgu- Cărbuneşti infrastructura s-a dezvoltat destul de mult!

-V.G. Tocmai asupra unor cazuri concrete, vă rog să vă referiţi!

-D.B. În momentul actual, avem 95% dintre locuinţe care au asfalt la poartă, deci, un lucru mare, iar, săptămâna viitoare, vom semna contractul pentru o execuţie de o mie o sută metri de asfalt la drumul ce leagă Floreşteni de Dăneşti, pe care să-l finalizăm la anul, pentru a facilita accesul spre Târgu-Jiu, pe drumul spre Brătuia!

-V.G. Aţi asfaltat şi drumul de la Mănăstirea Cojani «Măceasca»?

-D.B. A fost asfaltat în această primăvară, iar, dacă în urmă cu cinci ani, când s-a pus piatra de temelie la noile chilii, drumul era anevoios, acum se poate ajunge mult mai uşor la mănăstire!

-V.G. Abia aştept să ajung la Preacuviosul Părinte Stareţ Vitalie Danciu!

-D.B. Poate s-a aşteptat din cauza birocraţiei, dar, o consider o bună realizare, chiar dacă a trebuit să trecem în patrimoniul primăriei o bucată din terenul mănăstirii ca să putem concretiza investiţia! Acum, satul Cojani are uliţele asfaltate, inclusiv drumul care duce la mănăstire! În curând, vom demara şi lucrările de reabilitare a bisericii mănăstirii, de refacere a acoperişului, cu sprijinul Fondului Naţional de Investiţii, prin cele aproape două milioane de lei!

-V.G. Domnule primar, Dănuţ Birău, meritaţi felicitări pentru aceste împliniri în slujba comunităţii!

-D.B. Vă mulţumim şi vă aşteptăm la manifestările noastre!

-V.G. Vă doresc din toată inima, multă sănătate şi mulţi prieteni care să vă ajute în tot ceea ce faceţi la Târgu- Cărbuneşti! Doamne-ajută!

Profesor dr. Vasile GOGONEA