Încă un internațional în Bănie

Universitatea Craiova a transferat al treilea ,,titular” din această iarnă. Conducerea doljenilor are o abordare diferită în această pauză de iarnă. Finanțatorul Mihai Rotaru încearcă să aducă fotbaliști care să intre direct în primul 11. Toți cei aduși în Bănie sunt internaționali. După Pyry Soiri (Finlanda) şi Denil Maldonado (Honduras), Ştiința s-a pus de acord și cu un mijlocaș georgian, Anzor Mekvabishvili. Acesta este un „închizător“ de 22 de ani şi 1.74 metri, de picior drept. Pentru a-l aduce de la Dinamo Tbilisi, patronul Mihai Rotaru a decis să achite clubului gruzin 750.000 de euro. Mekvabishvili are în palmares două titluri de campion și o Supercupă a Georgiei. Are 13 meciuri pentru națională și este cotat la 1 milion de euro de Transfermarkt. La Universitatea ar mai putea sosi și un atacant, tot internațional Clubul din Bănie l-a împrumutat pe Atanas Trică la CS Tunari, iar pe Alexandru Ișfan la Petrolul Ploiești.

Cătălin Pasăre