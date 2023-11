Încă o condamnare în familia țărănistului Catrinoiu! Fiul – pedeapsă cu executare!

Un executor judecătoresc din zona Târgu Cărbunești a primit o condamnare cu executare a pedepsei privative de libertate, cel în cauză fiind fiul liderului țărăniștilor din județ, Matei Catrinoiu, implicat și el în diverse dosare penale și chiar condamnat în ultimii ani.

Cu soția fost judecător la Târgu Jiu, pensionată între timp, lichidatorul judiciar își vede acum fiul pedepsit pentru o serie de ilegalități pe care le-a comis în dosare de executare silită și în care acesta chiar l-ar fi sfătuit cum să procedeze, după cum reiese din documentele anchetatorilor. Cosmin Matei Catrinoiu s-a ales cu mai multe capete de acuzare împotriva sa, după ce a folosit banii firmelor pe care le executa mai mult în interes propriu, cam cum a făcut și tatăl său, cel puțin în dosarul în care a fost deja condamnat definitiv, pe numele seniorului mai fiind alte două procese cu același gen de acuzații. „Condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu (…) Condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată (…). Condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual. În baza art. 323 teza.I din Codul Penal, condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. În baza art. 320 alin.1 şi 2 din Codul Penal, condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 1 (un) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale. (…) Condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. În baza art. 323 teza.I din Codul Penal, condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 3 (trei) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals. În baza art. 259 alin.1 şi 2 din Codul Penal, condamnă pe inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin la pedeapsa de 1 (un) an şi 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri (…) Contopește pedepsele principale aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul Catrinoiu Matei Cosmin urmând a executa pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani şi 11 (unsprezece) luni închisoare, compusă din pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 8 luni închisoare şi din sporul de 2 ani şi 3 luni închisoare, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite”, au stabilit judecătorii Curții de Apel Craiova.

Magistrații au constatat, de exemplu, că „din greșeală” executorul judecătoresc mărea și de zece ori valoarea cheltuielilor de executare, trecând un zero la finalul sumei care i s-ar fi cuvenit legal. Ulterior, Catrinoiu a menționat că nu a avut intenții rele, doar că magistrații au observat că sumele scrise „greșit” erau folosite de mai multe ori pe documente diferite, ceea ce arată intenția clară de însușire a unor bani necuveniți. „Inculpatul a susținut că a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare silită la suma de 35.000 lei trecând, din eroare, o cifră zero în plus, voind de fapt să stabilească suma de 3.500 lei. Curtea constată că susţinerea inculpatului este nesinceră în contextul în care acesta nu a invocat faptul că ar fi intervenit o eroare materială în cadrul cercetării disciplinare declanşate de Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Craiova ca urmare a sesizării făcute de persoana vătămată şi nici nu a procedat la îndreptarea acesteia conform Codului de procedură civilă. Susţinerea inculpatului că ar fi intervenit o eroare este contrazisă şi de aspectul că acesta a întocmit în dosarul nr. 10/E/2020 nouă adrese de înfiinţare a popririi, nouă adrese de sistare a popririi, două adrese de înaintare a recipiselor către CEC Gorj, o încheiere de distribuire a sumelor de bani încasate, luând în considerare suma de 43.000 lei drept cheltuieli de executare silită. Curtea constată că este neplauzibilă susţinerea inculpatului în sensul realizării aceleiași erori în două dosare de executare, în condiţiile în care ambele erori au fost de natură a-i produce un folos substanţial”, arată judecătorii craioveni. În dosar a fost inculpat și Gheorghe Sperlea care, în 2016, a candidat pentru un post de parlamentar pe listele partidului Alianța Noastră România. Ca administrator de firmă, el a fost de acord cu matrapazlâcurile executorului judecătoresc, acum având de suportat consecințele. „Condamnă pe inculpatul Sperlea Gheorghe la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu. În temeiul art. 91 din Codul penal, suspendă executarea pedepsei de 2 ani şi 8 luni închisoare aplicată inculpatului Şperlea Gheorghe sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, a decis instanța. Inculpatul va trebui să fie la dispoziția autorităților judiciare și are obligația de a presta 80 de zile de muncă în folosul comunității la Târgu Jiu. Sentința de acum a instanței nu este definitivă.

Gelu Ionescu