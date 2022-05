Guvernul nu va îngheța salariile bugetarilor

Adrian Câciu, ministrul de Finanțe, respinge scenariul înghețării salariilor în sectorul bugetar, pentru anul în curs.

„Exclus (n.r. – înghețarea salariilor). Şi am spus acest lucru de când a început o emoţie referitoare la depăşirea ponderii datoriei publice la 50%, pentru că, odată cu această depăşire, pe site-ul ministerului aveţi şi o informare, o notă care spune cum va scădea datoria publică sub 50%. Or, nu este cazul în acest an de o astfel de măsură.

De altfel, datoria publică creşte pe seama unor împrumuturi angajate de statul român pentru a face investiţii. Or, pentru investiţii, acea prevedere din cadrul fiscal, din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, trebuie citită în spiritul ei, unu la mână, şi, doi, trebuie văzut că evaluarea nu se face lunar”,a mai explicat ministrul, citat de România TV.